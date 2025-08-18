Slavia měla v Jablonci kopat penaltu. Rouček ji chybně nenařídil, uvedla komise sudích
Komise rozhodčích FAČR oznámila, že hlavní sudí Karel Rouček v sobotním utkání 5. kola Chance Ligy mezi Jabloncem a Slavií (1:1) chybně nenařídil penaltu pro Pražany, když byl Ivan Schranz faulován Nemajnou Tekijaškim.
Incident řešený komisí rozhodčích se stal ve 44. minutě sobotního šlágru. Za stavu 1:0 pro Jablonec se hráč Severočechů Nemajna Tekijaški dopustil držení Ivana Schranze ze Slavie. Hlavní sudí Karel Rouček za faul nenařídil pokutový kop. Podle závěru komise arbitr chyboval. „U držení má VAR intervenovat pouze ve výjimečných a nezpochybnitelných situacích, což nebyl tento případ, VAR správně neintervenoval,“ stojí ve vyjádření.
