Slavia měla v Jablonci kopat penaltu. Rouček ji chybně nenařídil, uvedla komise sudích

Fotbalisté Slavie oslavují vyrovnávací gól Davida Douděry (uprostřed) v Jablonci
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský s Janem Bořilem (vlevo) a Ivanem Schranzem děkují fanouškům v Jablonci za podporu
Jablonecký obránce Jakub Martinec s bolestivou grimasou na trávníku
Trenér Jablonce Luboš Kozel se baví s oponenty ze Slavie
David Douděra tradičně ve velkém oslavuje trefu v dresu Slavie
Jablonecký kouč Luboš Kozel se po remíze se Slavií zdraví s trenéry Pražanů
Komise rozhodčích FAČR oznámila, že hlavní sudí Karel Rouček v sobotním utkání 5. kola Chance Ligy mezi Jabloncem a Slavií (1:1) chybně nenařídil penaltu pro Pražany, když byl Ivan Schranz faulován Nemajnou Tekijaškim.  

Incident řešený komisí rozhodčích se stal ve 44. minutě sobotního šlágru. Za stavu 1:0 pro Jablonec se hráč Severočechů Nemajna Tekijaški dopustil držení Ivana Schranze ze Slavie. Hlavní sudí Karel Rouček za faul nenařídil pokutový kop. Podle závěru komise arbitr chyboval. „U držení má VAR intervenovat pouze ve výjimečných a nezpochybnitelných situacích, což nebyl tento případ, VAR správně neintervenoval,“ stojí ve vyjádření.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta541010:413
2Slavia53209:311
3Zlín53118:510
4Olomouc53114:210
5Jablonec52306:39
6Karviná53027:59
7Liberec52128:87
8Bohemians52033:76
9Plzeň41217:55
10Slovácko51224:55
11Dukla51223:55
12Ml. Boleslav411210:114
13Teplice41035:83
14Hr. Králové50236:102
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

