Vylézt na jakoukoliv stěnu či horu pro ni není vůbec žádný problém. Americká kolegyně úspěšného českého lezce Adama Ondry (27) však na první pohled zaujme i svojí dokonalou postavou. Seznamte se - Sierra Blair-Coyleová (26)!

Tahle blondýnka a vítězka Panaremických her má pro strach uděláno. Aby ne, vždyť vyrůstala v ryze mužském kolektivu. „Chlapské prostředí je mi přirozené, v té komunitě se cítím vítána,“ prozradila upřímně Sierra.

Za jejími výkony stojí roky dřiny a odříkání. Vždyť s lezením začala už v osmi letech! „O to víc mě unavuje, když se lidé ptají, kdy začnu konečně dělat něco pořádného,“ posteskla si. Ale protože jí sudičky daly do vínku také krásu, vydělat dukáty umí i před objektivy fotografů.

Jak to tedy je? Horolezkyně. Nebo modelka? „Obojí,“ směje se parádnice z Arizony, jež má pro strach uděláno. Dokonce tak moc, že vrcholy ráda zdolává bez jištění. A své zkušenosti dávno předává ostatním prostřednictvím online lekcí. Nejraději to má ale v přírodě, do níž často podniká dobrodružné výpravy.

S pánskými kolegy jí to baví nejvíc. „V našem sportu jsou spíš velkými bratry než čímkoliv jiným,“ pokrčila rameny šampionka, jež je pro mnoho žen vzorem: „Tvrdě pracujte, buďte samy sebou a nebojte se občas udělat něco mimo zavedenou normu…,“ vzkázala jim.