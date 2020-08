Léčbu platí Cheza! Na severu Čech ho přivedli do velkého hokeje, v černožlutém dresu pak odehrál devět sezon. Když ochrnul, litvínovský klub to hluboce zasáhlo. Bývalému hráči se proto snaží pomáhat, jak to jde, naposledy mu »Chemici« uhradili léčbu akupunkturou. „Částka 7200 Kč pokryje náklady využití čínské medicíny na 5 měsíců,“ píše se na webu Litvínova s tím, že se chystá i sbírka.