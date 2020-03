Image extraligy trpí. Už jen kvůli bohaté diskuzi o její férovosti | iSport.cz

Probíhá extraligová koncovka naprosto férově a vše podstatné v boji o udržení se stane na ledě? Ano, je to čisté, zní z jednoho tábora. V tom druhém se šibalsky usmívají a vědí své. Jak tedy?

Záleží, jak se na věc díváte.

Vyloženě podezřelého dění mnoho nenajdete. Obecně a dlouhodobě se má za to, že řekněme línější utkání s menším počtem střel na branku je podezřelé. Zasvěcení vám však u téhle domněnky zavrtí hlavou s tím, že je to přesně naopak. Jakmile sledujete hokej nahoru dolů, učiněné gólové závody, máte zbystřit, neboť pak se režisérská taktovka lépe či snadněji třímá a dohled nad utkáním je lépe řiditelný. Prý.

Ať tak či onak, kdo klade důraz na image soutěže, musí se poslední kola řádně potit, neboť reakce fanoušků, tedy zákazníků soutěže jsou všelijaké.

Těžko se leckdy divit, některé výsledky skutečně nejsou normální a zarážejí. Být tři čtvrtě sezony trapný a pak kosit jednoho soka za druhým? A jak to, že Kladno najednou všechno prohrává? Čím to, že porazí Spartu, Kometu, pak to má jedenáctkrát s hlavou dolů a pak znovu pokoří Spartu s Brnem? Nerežírují si hráči sami, koho pošlou z kola ven?

Tomu ostatně odpovídá šeptanda, která běží napříč celou extraligou, od Varů po Třinec. Že se hráči společně snaží Jaromíru Jágrovi vrátit úvahy o nutném zlevnění extraligy, což obnáší i zmrazení či snížení výplat.

Jsem si jistý, že výraznou roli ve výsledcích, kdy vyhrává ten, kdo to opravdu potřebuje, sehrává i aspekt jisté přípravy na play off. Reálné i té, která se odehrává v hlavě. Mnozí hráči, kteří mají bitvy o titul jasné, se tolik nedonutí k extrémnímu nasazení jako ti, kteří hrají o bytí a nebytí.

Bude hodně zajímavé sledovat, jaké okolnosti orámují úterní program 51. kola. Kladno musí doma srazit Mladou Boleslav, Litvínov jede pro jistotu záchrany do Olomouce a Vítkovice ve svém prostředí uvítají Karlovy Vary.

Bruslaři se jistě nevzdají možnosti urvat výhodnou druhou příčku, která jim přisoudí do čtvrtfinále soka z předkola, zároveň nabídne i dlouhou pauzu na šturmování.

Otazník visí nad postupem Karlových Varů, kde kouč Martin Pešout vedle boje o body zároveň fyzicky připravuje hráče na předkolo a případný postup do další fáze. Kdo zná jeho uvažování, nepřekvapilo by jej, kdyby na tisíc kilometrů dlouhou štreku vyvezl kádr z širší soupisky a řadou juniorů.