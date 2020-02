SESTŘIHY: Sparta vzdala hold výhrou nad Vary 6:3. Dynamo dostihlo Kladno | iSport.cz

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. Milan Gulaš 32 38 70 45 3 36 192 2. Michal Birner 19 37 56 37 12 8 125 3. Libor Hudáček 27 28 55 44 22 22 148 4. Tomáš Rachůnek 23 26 49 46 1 10 104 5. Martin Zaťovič 27 18 45 44 1 22 106 6. Pavol Skalický 17 25 42 45 24 36 88 7. Roberts Bukarts 15 23 38 42 -7 42 126 8. Radan Lenc 21 17 38 45 9 12 101 9. Jakub Flek 14 23 37 46 5 0 116 10. Petr Holík 11 26 37 32 -2 12 69 Zobrazit celou tabulku

Veledůležitý obrat pro Ostravany v derby dokonal Dočekal

Třinec postrádal elitního útočníka Wolského, který se podle slov trenéra Václava Varadi potýkal už před minulým utkáním se zdravotním problémem v horní části těla. Domácí gólman Jakub Štěpánek nastoupil poprvé proti Vítkovicím, za které v sezoně 2006/07 debutoval v extralize a později s nimi získal i stříbro.

Třinec přežil v úvodu gólovou šanci Šišovského a v osmé minutě udeřil. K osamocenému Chmielewskému se k levé tyčce trochu se štěstím odrazil puk a šancí nepohrdl. Vítkovičtí zahrozili v oslabení. Po špatné přihrávce Vrány se dostal do úniku Mallet, ale minul branku. Stejný hráč si spravil náladu v závěru třetiny, kdy před brankou zachoval chladnou hlavu, poslal Štěpánka na druhou stranu a skóroval do prázdné.

Na začátku prostřední části se před Dolejšem zjevil Marcinko, ale trefil jen beton. Aktivnější Třinec šel přesto do vedení, v přesilové hře se trefil po vyhraném vhazování od modré čáry Doudera. Hostujícímu mužstvu však opět vyšel závěr třetiny a Schleissova střela z pravého kruhu k bližší tyči prošla až za Štěpánkova záda.

Třinec se ve třetí třetině tlačil dopředu, jenže do vyložené šance se nedostal. Navíc v 50. minutě ujel domácím Dočekal, který uspěl střelou mezi betony. Vítkovický útočník skóroval poprvé od úvodního kola a po 32 utkáních bez gólu. Domácí se ve zbytku zápasu včetně více než minutové hry bez brankáře na nic extra nezmohli.

Ohlasy trenérů

Václav Varaďa (Třinec): "Vítkovice hrály velmi dobře v obranném pásmu, ztížily nám to. Mrzí mě, že nám dvakrát proklouzlo mezi prsty vedení. Inkasovali jsme všechny tři góly hrozně lacině, to nás srazilo. Vepředu jsme nebyli tak produktivní. Hlavně ve druhé třetině jsme měli spoustu šancí, které jsme nevyužili. Věděli jsme, že to bude ve třetí třetině o jednom gólu. Nepovedlo se ho ale vstřelit nám, proto jsme prohráli."

Rostislav Klesla (Vítkovice): "Byl to další důležitý zápas a zvládli jsme ho po celých šedesát minut solidně. Důležité bylo, že jsme srovnali skóre před koncem třetin, udržovalo to pozitivní energii. Přestože jsme se dostali ve třetí třetině pod tlak, tak jsme ho ustáli a nepustili jsme domácí do žádných tutových šancí. Kluci to odmakali, hráli srdnatě a myslím, že si tři body za výkon zasloužíme."

Góly Domácí: 07:44. Chmielewski, 33:23. M. Doudera Hosté: 19:33. Mallet, 37:29. Schleiss, 49:41. Dočekal

Litvínov - Mladá Boleslav 2:3sn

Góly Domácí: 32:47. Mahbod, 36:34. Trávníček Hosté: 37:39. Šťastný, 59:16. R. Zohorna, . J. Stránský

Skvělý výkon Rytířů srazily přesilovky

Kladno nastoupilo opět bez gólmana Denise Godly, který už byl připravený na střídačce. Chyběl znovu nemocný kapitán Jakub Strnad a 'céčko' měl na dresu stejně jako v pátek v Olomouci Petr Vampola, jehož Rytíři získali až do konce sezony z prvoligové Slavie.

Do první šance se dostal domácí Lenc, ale ve třetí minutě udeřili Rytíři. Barinkovo nahození od levého mantinelu tečoval za Hrachovinu Machač. Přesně za tři minuty vyrovnal při Barinkově vyloučení tečí Šmídovy střely od modré čáry Bulíř. Bílí Tygři potom přečkali oslabení při Vlachově trestu a otočit stav mohl znovu Bulíř, ale zblízka ztroskotal na Cikánkovi.

Radovali se tak ve 12. minutě hosté, když se po O'Donnellově přihrávce trefil z levého kruhu Austin a s 15 góly je nejlepším střelcem mezi extraligovými obránci. Zvýšit vedení hostů mohl Kaut. Na druhé straně nejdříve zahrozil v oslabení Musil a 21 sekund před první pauzou vyrovnal v přesilovce střelou o levou tyč Birner.

Druhé dějství herně ovládal Liberec. Rytíři se neprosadili ani při 100 sekund trvající přesilovce pěti proti třem. Až při klasické výhodě se dostal do nadějné pozice Jágr, jenže z levého kruhu minul. Hosté měli ve vlastním obranném pásmu problémy, přesto ale odolávali.

V 35. minutě šli dokonce opět do vedení. Stach z levého rohu skóroval o Hrachovinova záda. Liberec odpověděl za 133 sekund a opět v přesilovce. Při Redlichově vyloučení nabil Birner z pravé strany na levý kruh Hudáčkovi, který přes ležícího Barinku prostřelil Cikánka. Ve 38. minutě se trefil z pravého kruhu opět Hudáček a s 27 góly se vyrovnal na druhém místě tabulky střelců Martinu Zaťovičovi z Komety Brno.

Hned v úvodu závěrečného dějství chytil Cikánek Lencovu šanci a do lapačky ukryl i zakončení osamoceného Bulíře v přesilovce. Ve 49. minutě při Vampolově trestu Bulíř předložil puk před prázdnou branku Lencovi a Bílí Tygři vedli 5:3.

Kladno za dvě minuty snížilo při výhodě pěti proti třem, kdy se prosadil z pravého kruhu O'Donnell. Právě kanadský útočník byl při Havlínově vyloučení i blízko vyrovnání. Za domácí 116 sekund před koncem neproměnil nařízené trestné střílení za faul na Ordoše Hudáček a stav se nezměnil ani při závěrečné power play.

Góly Domácí: 05:15. Bulíř, 19:40. Birner, 36:23. L. Hudáček, 38:31. L. Hudáček, 48:42. Lenc Hosté: 02:15. Machač, 11:45. Austin, 34:10. Stach, 50:51. Redlich

Sparta - Karlovy Vary 6:3

Góly Domácí: 03:12. Kudrna, 16:48. Dvořáček, 28:58. Buchtele, 29:39. Tomáš Dvořák, 38:36. Dvořáček, 51:25. Sukeľ Hosté: 19:38. Černoch, 35:20. Vondráček, 39:53. Šafář

Pardubice - Zlín 3:2

Góly Domácí: 04:00. S. Zacharčuk, 19:13. Poulíček, 51:12. Tybor Hosté: 23:03. Buchta, 36:35. Claireaux

Plzeň - Olomouc 3:0

Góly Domácí: 25:42. Vráblík, 26:25. Rob, 36:01. Kantner

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 45 27 5 2 11 161:113 93 2. M. Boleslav 46 21 7 6 12 138:108 83 3. Plzeň 45 24 2 7 12 144:120 83 4. Sparta 47 19 12 1 15 156:135 82 5. Třinec 45 23 3 4 15 142:113 79 6. Brno 45 18 5 6 16 128:139 70 7. K. Vary 46 16 8 4 18 156:136 68 8. Mountfield 44 17 5 4 18 110:111 65 9. Zlín 46 18 3 4 21 139:131 64 10. Olomouc 46 16 5 6 19 107:120 64 11. Vítkovice 47 12 8 4 23 119:160 56 12. Kladno 46 13 3 6 24 112:153 51 13. Pardubice 46 12 3 9 22 106:149 51 14. Litvínov 44 12 2 8 22 121:151 48 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup