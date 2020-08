Momenty plzeňského zmaru. Zbytečný gól Limberského, penalta i chyba

Takový zápas bolí. Nejen v nohách, ale především v hlavě. Viktorii Plzeň dělila od postupu do play off Ligy mistrů, čímž by si zároveň zajistila jistotu minimálně základní skupiny Evropské ligy, poslední akce zápasu. Jenže Alkmaar srovnal z penalty a v následném prodloužení přidal dva rozhodující údery pro konečnou výhru 3:1. Co způsobilo, že Západočeši si Ligu mistrů stejně jako před rokem nezahrají?

Hruškův zbytečný zásah a penalta

Tahle situace bude plzeňskou jedničku dlouho budit ze sna. Alkmaar se pustil do své poslední šance za vyrovnáním. Šel dlouhý balon do vápna, kde domácí hráč přehlavičkoval Limberského. Míč nejspíš už směřoval do zámezí, jenže Hruška nešikovně skočil pod nohy útočníkovi a sudí okamžitě ukázal na bílý puntík. Plzeňský sen o postupu pak v prodloužení zmizel...

„Situaci předcházelo otočené autové vhazování, po centru do pokutového území zase míč propadl jen proto, že ve vzduchu byl Limberský faulovaný. A že to pak gólman jistil? Hráč spadl… Byla to mikrosituace, na této úrovni by to měl posoudit VAR, obzvlášť v Lize mistrů,“ zlobil se plzeňský trenér Adrian Guľa.