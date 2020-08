Hnilička objíždí kluby: 700 míčů za plotem i pavučiny. Chce léčit penězi

Koncem teplého léta si Milan Hnilička může tak trochu připadat jako v Mrazíkovi. Však to znáte: Ale teď už jinde jsme, je to jiná vesnice… Předseda Národní sportovní agentury střídá malé vesničky v rámci tzv. Roadshow, promo kampaně, která představuje nový úřad sportovním funkcionářům po celé republice. „Během roku určitě nevyřešíme, co jsme tady na sportu napáchali za třicet let,“ říká Hnilička. Ale brzy už začne léčit. Penězi.

Když do areálu TJ KSNP Sedlec dorazila delegace z Národní sportovní agentury, bylo už po obědě. Na stánku s občerstvením ale ještě stále trůnila cedulka: „Buchtičky se šodó, podávají: BUCHTY HANKA + KÁŤA“.

Obě hřiště byla plná, protože prázdninový dětský kemp právě v areálu jede naplno. V permanenci je i obstarožní umělá tráva s velkými dírami uprostřed plochy.

„Potřebujeme buď 600 000 na povrch, nebo dva miliony na kompletní rekonstrukci,“ říká předseda oddílu Milan Demjan.

Když pánové v oblecích udělají pár kroků na zdejší jediné travnaté hřiště, je jasné, že nejde o jedinou potřebnou investici. Hned za zábradlím se rýsuje sídliště.

„Máme studii na nové oplocení celého areálu. Od roku 2005, odkdy jsme to tu znovu rozjeli, jsme ztratili asi 700 míčů, čtyřicet až padesát ročně,“ vysvětluje Demjan. „Dřív se kopaly balony do polí, teď končí v zástavbě, nevrací se nám a lidi si ještě stěžují na hluk…“

Se zlepšením mezilidských vztahů na kraji Karlových Varů toho asi Hnilička moc nezmůže, ale peníze k dispozici má. Šéf Národní sportovní agentury právě vyjednává s vrcholnými politiky o rozpočtu na příští rok ve výši 11,8 miliard korun. A mezi prvními, kam mají finance přinést nový život, budou právě nejmenší kluby a jednoty.

Hniličkův úřad hodlá programy podpory na příští rok představit koncem září, ale jasnou úvodní prioritou je program Kabina, z něhož potečou peníze do obcí s méně než 3000 obyvateli. Každá bude mít nárok na 800 000 korun za podmínky, že si dalších 200 000 sežene.

Právě tyhle peníze můžou vylepšit zázemí například oddílu FK SMB Bochov, jehož hřiště s krtinci vstřebává hukot kamionů blízké výpadovky na Prahu. Zdejší útroby něco pamatují. Tuhle visí plakát Slavoje Houslice, v jiné místnosti zase umolousaná sparťanská vlajka ještě s dávným továrním označením ČKD. Na jednom z balonů na poličce se skví pavučina.

„My jsme tady nejvíc zanedbaní,“ hlásí Jitka Peřina, předsedkyně karlovarské servisní organizace ČUS, která funkcionářům těch nejmenších klubů pomáhá s administrací dotačních žádostí.

„Důležité je, aby to bylo jednoduché. Evropské dotace jsou třeba strašně složité na přípravu a administraci,“ zdůrazňuje šéf místního oddílu Miroslav Egert.

O pár kilometrů v obci Kolová (s bratry Pospíšily žádná přízeň) se hrdě skví červenobílý znak místního Ajaxu. Kdysi na počátku devadesátých let prostě místním fotbalistům přišel původní název Sokol trošku out…

„Máme problémy s vodou. Nakoupili jsme hadice a musíme používat vodu z vodovodu,“ líčí předseda oddílu Martin Míček a ukazuje tzv. sáňky, svépomocný zavlažovací systém, který pomáhá tahat stometrovou hadici po hřišti.

Když se Milan Hnilička posadí v kabině na lavici, Míček připomíná jméno někdejšího extraligového hokejisty: „Tam sedával Vojta Kloz, jestli ho znáte… A lákáme sem Vencu Skuhravého, chceme ho zaregistrovat.“

Dětský kemp je ten den taky přímo v srdci Karlových Varů v třetiligovém areálu místní Slavie. O caparty ve věku od pěti do jedenácti let se tu starají známá fotbalová jména, někdejší sparťan Josef Němec a František Dřížďal, který si se Slavií zkusil Ligu mistrů.

„Řekli jsme si, že bychom to tady mohli nastartovat. Teď máme 230 dětí, rodiče nám sami začínají volat,“ pochvaluje si Dřížďal, když prochází areálem starých šaten pod tribunou. Klub ji právě po letech dostal znovu do užívání. Jenže…

„Namalováno máme, ale zatím bagry nevidím,“ líčí klubový předseda Stanislav Štípek.

Program Kabina je pro všechny parádní

Z pracovního názvu se stala užitečná mediální zkratka a pak i oficiální název. A pro Národní sportovní agenturu je investiční program Kabina vlajkovou lodí na úvod éry nového orgánu státní správy pro sport. I první pomoc pro kluby z obcí pod 3000 obyvatel šéf agentury Milan Hnilička vysvětluje při informativní tour po republice, tzv. Roadshow.

Co je vlastně Roadshow?

„Poté, co vznikla agentura, jsme byli v Poslanecké sněmovně, v Senátu napadáni, že to nebude transparentní. Tak jsme se rozhodli, že od začátku budeme informovat, komunikovat se sportovní veřejností jednak vznik, kroky a vývoj agentury, načítat podněty. Proto vznikla Roadshow.“

Jaký je koncept Roadshow?

„Nejdříve objedeme sportoviště v daném regionu, kde navštěvujeme nejmenší sportoviště i místa plánovaných největších investic, jako jsou hokejové stadiony. Odpoledne pořádáme seminář. Pro nás je důležité, že mluvíme s lidmi, kteří sport dělají. Oni vidí, že agentura vznikla i pro ně.“

Co říkáte na současný stav zázemí v malých klubech?

(úsměv) „Je tam vidět česká kreativita, což je skvělé, tu bych nám neubíral. Ale dneska žijeme v jiné době, sport si zaslouží důstojnější podmínky, než v jakých se děcka musí sprchovat, převlíkat. Je to nedůstojné. Ty kabiny jsou kolikrát polepené, aby to fungovalo.“

Proto také vznikl program Kabina, ne?

„Program vznikl na základě našich výjezdů v době, kdy jsem byl ještě vládní zmocněnec pro sport. Program Kabina může vyřešit aspoň část problémů. Ukazuje se, že je pro všechny úplně parádní. Můžou se posunout na nejnutnější minimum. Ty kabiny musí nějak vypadat.“

Podmínkou čerpání je ale dvacetiprocentní spoluúčast, nebude to pro malé kluby moc?

„My jsme to měli původně nastaveno 70:30, po těch Roadshow jsme to upravili. Projednávali jsme to i s ministerstvem financí a premiérem, kteří tomu rozumí a uznali naše argumenty. Poměr vyšel z komunikace se zástupci klubů. Není to nic, co bychom si vymysleli.“

Jaké jsou vaše další priority?

„Velmi důležitý je i program Můj klub a rádi bychom znovu zařadili program Provoz a údržba, který by měl ve spolupráci s městy a kraji přispívat na provoz a údržbu.“

Kdy byste rádi programy vypsali?

„Nejdéle na konci září. Uděláme maximum, abychom dotace vyplatili mnohem dříve, než tomu bylo v minulosti, ideálně na konci prvního kvartálu 2021.“