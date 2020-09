Ohlasy na nečekaný odchod trenéra Miloše Říhy (†61) přibývají a některé z nich odhalují fakt, že se úspěšný stratég těšil v Rusku, kde koučoval Voskresensk, Spartak Moskva, Mytišči, Petrohrad a Omsk, většímu respektu než v domovině.

I čeští hráči a trenéři, kteří s bývalým šéfem reprezentační lavičky měli co dočinění, pochopitelně připomínají krásné chvilky, jež s ním zažili. A v Rusku jej respektovali nejvíc, což dokazují tamní dojemná vyjádření.

„Ptám se, jak to? Je to nešťastná zpráva, odešel muž, který byl v naší hokejové komunitě hodně známý a uznávaný,“ řekl pro Sport Express dvojnásobný olympijský vítěz Boris Majorov, který s Říhou dříve pracoval ve Spartaku Moskva. „Měl ohromný rozhled. Komunikovali jsme spolu hodně a byl to vtipný člověk se střízlivým pohledem na svět,“ dodal.

Podobně hovořil i Alexandr Medveděv, bývalý prezident KHL: „Je to šokující zpráva. Byl to vášnivý člověk, který dokázal motivovat hokejisty, kteří pod ním hráli. Byl hádavý, nekompromisní, ale to jen proto, aby z hráčů dostal to nejlepší. Tito lidé zůstanou v paměti jako příklady obětavého přístupu k práci. Miloš miloval hokej. Ne sebe v hokeji, ale hokej v sobě.“

Krásná slova. To podstatné však zaznělo z úst českého útočníka Lukáše Radila, který se po dvou letech v zámoří vrací do Spartaku Moskva, kde dříve už tři sezony působil.

„Hrál jsem pod ním dvě sezony a on je prostě legendou. Pro KHL a celý ruský hokej znamená vážně moc a bohužel víc než pro český,“ řekl rodák z Čáslavi. „Má za sebou ohromnou kariéru, mnohem větší, než jak ji vidí Češi. A mimo jiné to byl skvělý člověk,“ doplnil.