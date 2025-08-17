Předplatné

ONLINE: Sparta B hraje ve Vlašimi, Zbrojovka poprvé pod Svědíkem prohrála

Jakub Klíma byl proti Prostějovu vyloučen a Brno prohrálo 1:2
Jakub Klíma byl proti Prostějovu vyloučen a Brno prohrálo 1:2Zdroj: FC Zbrojovka Brno
V zápase 6. kola Brno přivítalo Prostějov
Zbrojovka přivítala v 6. kole Prostějov
Zbrojovka v 6. kole přivítala Prostějov
Zbrojovka v 6. kole přivítala Prostějov
Libor Došek (vlevo) po devíti letech skončil na pozici vedoucího mužstva
Tadeáš Vachoušek z Brna bojuje v souboji o míč
Brno v 6. kole poprvé prohrálo
15
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Chance Národní Liga
Vstoupit do diskuse (2)

Fotbalisté Sparty B mohou v Chance Národní Lize na hřišti Vlašimi potvrdit vzestupnou formu. Hraje také rezerva Baníku, která doma vyzve Chrudim. Příbram vyhrála na hřišti rezervy pražské Slavie 2:1. Už v sobotu Zbrojovka Brno prohrála doma s Prostějovem 1:2, utrpěla první soutěžní porážku pod trenérem Martinem Svědíkem a může přijít o vedení v tabulce. České Budějovice nečekaně zvítěziliy v Praze nad Žižkovem 1:0 a v soutěžním duelu vyhrály v základní době poprvé od konce loňského května.

Ve vypjatém moravském souboji šel do vedení Prostějov díky úspěšně zakončenému brejku kapitána a bývalého hráče Zbrojovky Jana Koudelky. Domácí pak měli navrch, ale jejich šance na obrat oslabilo v 70. minutě vyloučení Jakuba Klímy po druhé žluté kartě. Deset minut před koncem navíc zvýšil vedení hostů Daniel Hais. Brněnská neporazitelnost pod Svědíkem, který tým převzal na jaře, skončila po dvanácti druholigových zápasech.

Šanci jít do vedení nevyužila Opava, která v Jihlavě uhrála bezbrankovou remízu. Dvanáct bodů má rovněž čtvrté Táborsko, které si venku poradilo s poslední Kroměříží.

Utkání na Žižkově rozhodl už ve čtvrté minutě Chukwudi Igbokwe. Nigerijský útočník se prosadil po rychlém brejku a přesné přízemní střele k tyči sám před brankářem. Hosté ve druhém poločase mohli náskok pojistit, ale pokazili nejméně tři přečíslení. V závěru Jihočeši náskok s vypětím sil udrželi a dočkali se první soutěžní výhry po jarním sestupu z nejvyšší soutěže.

Příbram vyhrála v jediném nedělním dopoledním utkání na hřišti rezervy pražské Slavie 2:1. Nováček tak po čtyřech prohrách zaznamenal druhé vítězství. Béčko Slavie má na kontě tři výhry i prohry.

Chance Národní Liga 2025/2026

LIVE
12Detail
LIVE
--Tipsport1.83.633.97Detail
LIVE
--Tipsport1.923.53.58Detail

Chance Národní Liga 2025/2026

LIVE
01Detail
LIVE
00Detail
LIVE
12Detail
LIVE
12Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Brno641117:713
2Ústí540113:612
3Opava63309:412
4Táborsko640211:712
5Baník B431011:410
6Žižkov63129:710
7Slavia B630312:89
8Jihlava62227:68
9Prostějov62137:77
10Sparta B52032:76
11Příbram62047:146
12Č. Budějovice61234:135
13Vlašim51137:84
14Chrudim41127:94
15Artis41124:114
16Kroměříž50054:130
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (2)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů