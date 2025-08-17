ONLINE: Sparta B hraje ve Vlašimi, Zbrojovka poprvé pod Svědíkem prohrála
Fotbalisté Sparty B mohou v Chance Národní Lize na hřišti Vlašimi potvrdit vzestupnou formu. Hraje také rezerva Baníku, která doma vyzve Chrudim. Příbram vyhrála na hřišti rezervy pražské Slavie 2:1. Už v sobotu Zbrojovka Brno prohrála doma s Prostějovem 1:2, utrpěla první soutěžní porážku pod trenérem Martinem Svědíkem a může přijít o vedení v tabulce. České Budějovice nečekaně zvítěziliy v Praze nad Žižkovem 1:0 a v soutěžním duelu vyhrály v základní době poprvé od konce loňského května.
Ve vypjatém moravském souboji šel do vedení Prostějov díky úspěšně zakončenému brejku kapitána a bývalého hráče Zbrojovky Jana Koudelky. Domácí pak měli navrch, ale jejich šance na obrat oslabilo v 70. minutě vyloučení Jakuba Klímy po druhé žluté kartě. Deset minut před koncem navíc zvýšil vedení hostů Daniel Hais. Brněnská neporazitelnost pod Svědíkem, který tým převzal na jaře, skončila po dvanácti druholigových zápasech.
Šanci jít do vedení nevyužila Opava, která v Jihlavě uhrála bezbrankovou remízu. Dvanáct bodů má rovněž čtvrté Táborsko, které si venku poradilo s poslední Kroměříží.
Utkání na Žižkově rozhodl už ve čtvrté minutě Chukwudi Igbokwe. Nigerijský útočník se prosadil po rychlém brejku a přesné přízemní střele k tyči sám před brankářem. Hosté ve druhém poločase mohli náskok pojistit, ale pokazili nejméně tři přečíslení. V závěru Jihočeši náskok s vypětím sil udrželi a dočkali se první soutěžní výhry po jarním sestupu z nejvyšší soutěže.
Příbram vyhrála v jediném nedělním dopoledním utkání na hřišti rezervy pražské Slavie 2:1. Nováček tak po čtyřech prohrách zaznamenal druhé vítězství. Béčko Slavie má na kontě tři výhry i prohry.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|6
|4
|1
|1
|17:7
|13
|2
Ústí
|5
|4
|0
|1
|13:6
|12
|3
Opava
|6
|3
|3
|0
|9:4
|12
|4
Táborsko
|6
|4
|0
|2
|11:7
|12
|5
Baník B
|4
|3
|1
|0
|11:4
|10
|6
Žižkov
|6
|3
|1
|2
|9:7
|10
|7
Slavia B
|6
|3
|0
|3
|12:8
|9
|8
Jihlava
|6
|2
|2
|2
|7:6
|8
|9
Prostějov
|6
|2
|1
|3
|7:7
|7
|10
Sparta B
|5
|2
|0
|3
|2:7
|6
|11
Příbram
|6
|2
|0
|4
|7:14
|6
|12
Č. Budějovice
|6
|1
|2
|3
|4:13
|5
|13
Vlašim
|5
|1
|1
|3
|7:8
|4
|14
Chrudim
|4
|1
|1
|2
|7:9
|4
|15
Artis
|4
|1
|1
|2
|4:11
|4
|16
Kroměříž
|5
|0
|0
|5
|4:13
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup