Rasisticky urážel hráče, druhý den fanouška z Liverpoolu zadržela policie
Policie uvedla, že zadržela muže podezřelého z rasistických urážek fotbalisty Bournemouthu Antoinea Semenya v pátečním utkání anglické ligy na hřišti Liverpoolu. Incident odsoudil i prezident světové federace FIFA Gianni Infantino a vyslovil ghanskému útočníkovi podporu.
Semenya rasisticky urážel jeden z diváků na Anfieldu v prvním poločase a poté, co na to hráč tmavé pleti upozornil rozhodčího, byl zápas zhruba na dvě minuty přerušen. Rozhodčí Anthony Taylor předtím o události informoval oba trenéry a kapitány.
Policie hrabství Merseyside po zápase uvedla, že sedmačtyřicetiletý divák byl ze stadionu vyveden. V sobotu policie potvrdila, že muž byl zatčen kvůli podezření z rasově motivovaného přestupku proti veřejnému pořádku a byl vzat do vazby k výslechu.
Událost odsoudily mimo jiné oba kluby a vedení Premier League. Semenyo, jenž při porážce 2:4 v úvodním utkání nové sezony vstřelil oba góly Bournemouthu, na sociálních sítích poděkoval spoluhráčům, Liverpoolu, rozhodčím a „celé fotbalové komunitě“ za podporu.
Tu mu vyslovil také šéf světového fotbalu Infantino. „Ve fotbale není místo pro rasismus ani jiné formy diskriminace. Antoineova odvaha a výkon na hřišti navzdory takovému protivenství jsou pro všechny hráče na světě působivým příkladem síly a důstojnosti,“ napsal šéf FIFA a dodal, že jeho organizace bude se Semenyem v kontaktu a bude případ sledovat.
Watching Semenyo being racially abused yesterday was sickening. Enough is enough. Lifetime ban now! ⚽✋ #SayNoToRacism" pic.twitter.com/NyK1aQzPRn— Ransom (@RansomCFC) August 16, 2025