Předplatné

Rasisticky urážel hráče, druhý den fanouška z Liverpoolu zadržela policie

Video placeholder
SESTŘIH: Liverpool - Bournemouth 4:2. Chiesa zachránil mistrovi výhru na úvod sezony
Frederico Chiesa rozhodl v nastavení
Antoine Semenyo snížil za Bounemouth
Výměna názorů mezi lavičkami Liverpoolu a Bournemouth
Coady Gakpo slaví druhou branku Liverpoolu
Coady Gakpo zvýšil na 2:0
Obránce Liverpoolu Milos Kerkez v úvodním utkání nové sezony Premier League
Hugo Ekitiké v dresu Liverpoolu se raduje z úvodního gólu nové sezony Premier League
16
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
Vstoupit do diskuse (1)

Policie uvedla, že zadržela muže podezřelého z rasistických urážek fotbalisty Bournemouthu Antoinea Semenya v pátečním utkání anglické ligy na hřišti Liverpoolu. Incident odsoudil i prezident světové federace FIFA Gianni Infantino a vyslovil ghanskému útočníkovi podporu.

Semenya rasisticky urážel jeden z diváků na Anfieldu v prvním poločase a poté, co na to hráč tmavé pleti upozornil rozhodčího, byl zápas zhruba na dvě minuty přerušen. Rozhodčí Anthony Taylor předtím o události informoval oba trenéry a kapitány.

Policie hrabství Merseyside po zápase uvedla, že sedmačtyřicetiletý divák byl ze stadionu vyveden. V sobotu policie potvrdila, že muž byl zatčen kvůli podezření z rasově motivovaného přestupku proti veřejnému pořádku a byl vzat do vazby k výslechu.

Událost odsoudily mimo jiné oba kluby a vedení Premier League. Semenyo, jenž při porážce 2:4 v úvodním utkání nové sezony vstřelil oba góly Bournemouthu, na sociálních sítích poděkoval spoluhráčům, Liverpoolu, rozhodčím a „celé fotbalové komunitě“ za podporu.

Tu mu vyslovil také šéf světového fotbalu Infantino. „Ve fotbale není místo pro rasismus ani jiné formy diskriminace. Antoineova odvaha a výkon na hřišti navzdory takovému protivenství jsou pro všechny hráče na světě působivým příkladem síly a důstojnosti,“ napsal šéf FIFA a dodal, že jeho organizace bude se Semenyem v kontaktu a bude případ sledovat.

Vstoupit do diskuze (1)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů