MS hokej 2020 | Pešán to nemá jisté? Rodil se plán, jak nechat Říhu u reprezentace | iSport.cz

Na tiskové konferenci to nebyly jen slzy, Miloš Říha se také usmíval • Pavel Mazáč (Sport)

Trenér hokejové reprezentace Miloš Říha není spokojený s přístupem klubů k národnímu týmu. Byl by pro znovuzavedení povinných srazů • Barbora Reichová / Sport

Švédské hry jsou passé, Češi po výhře na nájezdy s Ruskem berou 2. místo. A co dál? Dny kouče Miloše Říhy se zkracují, podle avizovaného scénáře ho po MS v hokeji 2020 nahradí Filip Pešán. Podle informací Sportu ožila varianta, že by Říha mohl zůstat, v případě úspěchu na šampionátu. Ovšem nejspíš padla, kouč nechtěl vyčkávat. Jak se celá situace vyvíjela a proč varianta Pešán malinko zpomalila? Jak to bude dál s realizačním týmem?