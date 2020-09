S Milošem Říhou ho pojilo letité přátelství. Miroslav Michalovský (66) ve Zlíně léta hrál, dlouhou dobu byl poté předním hokejovým funkcionářem.

Michalovský pak popsal příběh starý sedmatřicet let! „Miloš žil naplno, prožil báječný život, ale jednou, to mu ještě nebylo pětadvacet, měl fakt namále. Přišel k nám v létě 1983, zkraje října téhož roku jsme jeli na ligový zápas do Pardubic. Dodnes mám před očima hroznou srážku autobusu s náklaďákem na mokré vozovce. Viděl jsem, jak se na nás řítí těžký kolos,“ pustil se do historky.

„Miloš seděl na sedadle po pravici řidiče, nejnebezpečnější místo. Odskákal to těžkým zraněním, hasiči ho dlouho vystříhávali, léčil se s komplikovanou zlomeninou nohy více než rok, ale přátelství nám zůstalo. Potkali jsme se později i v nižší soutěži v Hodoníně," vtpomíná Michalovský jen dobře na přerovského rodáka, který v úterý nečekaně zemřel.

Pro kamaráda má jen slova obdivu. „Jako trenér toho dokázal neskutečně moc, málokdo se u nás může pochlubit podobnými úspěchy jako on,“ dodal Michalovský na zesnulého kamaráda. A připomíná, že Říha byl nejen vynikající hokejista, ale také tenista a dokonce fotbalový brankář v Žeranovicích nedaleko Zlína.