Pešán má volnou cestu. Smlouvu zatím nepodepsal, ale Říha nechce čekat | iSport.cz

Jakub Flek naskočil proti Finsku do svého druhého reprezentačního zápasu • Michal Beránek (Sport)

Tomáš Zohorna (vlevo) v závěru utkání přenechal trefu do prázdné branky mladšímu bratrovi Hynkovi • Michal Beránek (Sport)

Tomáš a Hynek Zohornovi se radují z trefy do prázdné branky na 3:1 proti Finsku • Michal Beránek (Sport)

Čeští hokejisté oslavují branku Jakuba Fleka do ruské sítě • Michal Beránek / Sport

Čeští hokejisté oslavují branku Jakuba Fleka do ruské sítě • Michal Beránek / Sport

Zůstane Miloš Říha, nebo se hokejové reprezentace po sezoně skutečně chopí Filip Pešán, současný šéftrenér? I když se v posledních týdnech v zákulisí řešilo, jak už v pondělí avizoval deník Sport , za jakých okolností by mohl 61letý trenérský bard pokračovat, tak se zdá, že skutečně volba padne na strůjce libereckého zázraku. Stále však platí, že smluvně to dotažené není. A jaké jsou další plány Miloše Říhy?

Oficiálně to nikdo nechtěl potvrdit, ale vážně na stole ležela varianta, s níž si na svazu pohrávali. Pokud dopadne dobře šampionát ve Švýcarsku, Miloš Říha by mohl u národního týmu pokračovat. Teď se zdá, že je to passé.

V pondělí už deník Sport popisoval, proč avizovaný plán „Pešán do akce“ zpomalil. Reprezentace pod Říhou funguje, na posledním šampionátu její hra bavila, navíc si kouč na svoji stranu získal i velkou část veřejnosti. Proto se řešilo, že by v případě úspěchu na mistrovství mohl zůstat.

Aktuální stav? Všechno směřuje opravdu k 42letému Filipu Pešánovi. „Nic se nezměnilo. Platí to, co řekl prezident Českého hokeje Tomáš Král na tiskové konferenci v červnu. S Filipem Pešánem jsme domluveni,“ reagoval včera Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí svazu.

Podle zdrojů Sportu měl Říha velký zájem, aby pokračoval dál.