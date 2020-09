Pohřeb Říhy (†61) odhalil: S Obšutovou se před smrtí rozešel, napsal syn!

Rodina bývalého trenéra reprezentace Miloše Říhy (†61), který náhle zemřel v úterý 1. září, určila datum jeho pohřbu. A nejen to. V prohlášení uvedla na pravou míru, jak to hokejový bard doopravdy měl s partnerkou Soňou Obšutovou (41)!

„Vzhledem k veřejné známosti a významnosti Miloše Říhy, se rodina rozhodla udělat tzv. veřejné rozloučení pro všechny jeho přátele a bývalé kolegy z hokejového prostředí,“ stojí v tiskové zprávě. „Bude konat ve středu 9. 9. 2020 od 14:00 do 15:00 v pardubickém krematoriu, kde bude možné se poklonit jeho památce.“

Pozůstalí se rovněž vyjádřili k Říhově vztahu s o dvacet let mladší partnerkou a někdejší manželkou slovenského hokejisty Jaroslava Obšuta Soňou. „Rodina se zároveň ohrazuje proti tvrzením paní Obšutové a některých médií, že by měla ještě cokoliv společného se slavným hokejovým trenérem. Jejich vztah definitivně skončil vzájemnou dohodou, a to již v minulosti.“

Tím se vysvětluje její poněkud chladná zpráva několik hodin po smrti zkušeného kouče. „Budeš nám velmi chybět. Čest tvojí památce. V našich srdcích budeš navždy,“ napsala stroze Obšutová a přidala ikonku černého srdce. Pro Nový čas později dodala: „Prožila jsem s ním nádherné chvíle. Chci mu vzkázat, že na něj nikdy nezapomenu, že bude stále v mém srdci. S jeho odchodem se potřebuju sama vyrovnat,“ sdělila.

Je otázkou, zda se Obšutová ve středu na posledním rozloučení s hvězdným koučem ukáže. Podle slovenských médií kvůli vzájemným nesympatiím s rodinou Říhových nikoliv. „Soňa neví, co má dělat. Bojí se, aby její účast neskončila výstupem,“ tvrdí zdroj deníku Novy Čas.

„Rodina tímto žádá zejména o zachování piety,“ stojí v prohlášení rodiny, jež před několika dny dostala od Českého svazu ledního hokeje, že pietní akt zafinancuje. „Nabídli jsme, že bychom pohřeb i zaplatili,“ prozradil Blesku generální sekretář Martin Urban.