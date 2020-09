Silné výroky Miloše Říhy (†61): Chtěl Jágra, Hadamczik mu slíbil místo

Připomeňte si silné výroky Miloše Říhy. O Jágrovi s Haškem, slibu od Hadamczika i synovi • FOTO: koláž iSport.cz Nebál se silných vyjádření. Když něco Miloš Říha cítil, tak to taky řekl. Nedíval se na to, jestli mu za jeho názor přiletí deset pochvalných reakcí, nebo tisíc naštvaných. V tom byl výjimečný. A ještě v jedné věci. Přestože většinou pálil hodně ostře, nikdy si nenechával poslat rozhovory k autorizaci. „A proč taky? Vždyť jsem to tak řek, ne?“ odpověděl jednou deníku Sport na nabídku. Tady je několik silných vět od zesnulého kouče.

duben 2020 „Syn Miloš může dělat trenéra i manažera, vidím jeho kvality. Chtěl bych s ním pracovat dál. Jen mě štve, jak někdy slyším, že ho tlačím a podporuju. To je úplně scestný. Bohužel se jmenuje Říha. Tohle jméno mluví samo za sebe. Je Říha, ví, že musí být jeden z nejlepších, pořád na sobě pracovat. Protože pokud udělá chybu, dostane ji sežrat mnohonásobně.“ Takhle přibližoval svůj pohled na práci syna Miloše. Jejich vztah se postupně vyvíjel, až se Říha junior stal jeho nejbližším spolupracovníkem.

srpen 2019 „Jsem si jistý, že výsledky přichází jen z práce. Já si uvědomuju, že dnešní hráč je vystaven jinému tlaku než dřív. Dřív byl hráč sám sebou, dnes jeho rozhodování ovlivňuje agent, rodiče a další lidé.“ Odmítal diskutovat o tom, že u reprezentace hráče moc dře. Nastavil jim vysoké tréninkové dávky, kde viděl cestu. Odpočívejte v pokoji, pane trenére! Takový byl charismatický bouřlivák Miloš Říha

srpen 2019 „Vránu nevnímám jako problém. My jsme si ho dvakrát zavolali, abychom mu zdůraznili, že musí více pracovat pro tým. Na první zápas přijel trochu nepřipravený, dlouho nehrál utkání, netrénoval. A když jsme na něj trochu spustili, přišlo mi, že se malinko lekl, zpozorněl.“ Takhle se zpětně vracel k situaci, kdy nechal na posledním MS 2019 mimo sestavu mladou hvězdičku z NHL Jakuba Vránu

srpen 2019 „Já mám dvě telefonní čísla, ani na jednom jsem jeho číslo nenašel. Telefon moc rád nepoužívám, ale každý večer si kontroluju, kdo volal nebo psal. Tohle byla určitě zajímavá akce a mě mrzí, že jsem u toho nebyl.“ Filip Pešán říkal na velkém trenérském semináři v Břeclavi, že volal i Říhovi, který ale nedorazil. Tohle byla pak odpověď.

červen 2019 „Dostali jsme pohlavek. Je to strašné, nedokážu si představit, jak teď budeme pracovat.“ Hodně jasná reakce na svazové oznámení, že reprezentaci převezme za rok Filip Pešán bez ohledu na výsledky týmu pod Říhou.

květen 2019 „Mužstvo bylo geniální, kolegové taky. Všechno bylo geniální. Já jsem to asi posral.“ Legendární tiskovka v Ruzyni. Miloš Říha se při ní rozplakal, když mluvil o zklamání ze čtvrtého místa na MS. Říha se rozbrečel na tiskovce. Nesplnil jsem cíl. Jsem složitej trenér, buzerant, řekl v slzách

květen 2019 „Hráči třeba přijeli dřív odehrát turnaj... A pak buď jen přijeli na další akci, nebo ne, a skončili. Vždyť kolik kluků s národním týmem seklo a reprezentovat klidně mohli dál? Už nechtěli jenom kvůli tomu, že slyšeli, jak tam nemají co dělat.“ Nejdřív měl u reprezentace vizi, že postaví jádro, nebude zkoušet. Trochu tím rýpl i do předchůdce Josefa Jandače.

říjen 2018 „Výkonnost hráčů v Evropě je ale pořád výraznější než doma v extralize, která se nám zdá slabší. Výkony zdejších hráčů jsou na vlně, někdy je hráč vysoko, jinde není vidět. Jednotlivé zápasy navíc nejsou na takové úrovni, jak bychom si představovali.“ Hned při první nominaci na Euro Hockey Tour vypustil Říha granát. Natřel domácí soutěž, že není odkud vybírat.

červen 2018 „Není to satisfakce, beru to jako velkou poctu. Byl jsem kandidátem na post reprezentačního trenéra v Rusku a skončil jsem druhý, několikrát to bylo ve hře i na Slovensku. Myslel jsem si, že dřív reprezentaci povedu venku než doma. Nakonec to dopadlo asi tak, jak mělo.“ Říha se chvíli před šedesátkou dočkal a konečně se dostal k pozici reprezentačního trenéra v Česku. Vážil si toho.

říjen 2017 „Jsem přesvědčený, že práce být musí. Pokud si hráč diktuje, co se má v klubu dělat, tak ať tam nechodí a jde si jinam, kde se netrénuje. V KHL musíte být kondičně připraveni na 150 procent, k tomu odolný i mentálně a psychicky.“ Hráči si po jeho odvolání ze Slovanu Bratislava stěžovali na zastaralé metody. Říha odmítal slevit ze své vize tvrdých tréninkových dávek.

říjen 2017 „A že to říkají zrovna ti, kteří nejvíc chlastají, co? Je mi to úplně jasné. Mám rád víno, v Pardubicích to všichni moc dobře vědí, pořádáme třeba degustace. Ale nikdy, nikdy to neovlivnilo moji práci.“ Dostal přímou otázku, jak je na tom s alkoholem a že se o něm říká, že hodně pije. Takhle okamžitě reagoval.

leden 2015 „S Vláďou Růžičkou jsme byli vždy velkými konkurenty a nikdy jsme se k sobě tak blízko nedostali. Věřím, že bychom si mohli rozumět a bavili se konstruktivně. Oba jsme do hokeje blázni. Bohužel, z jeho strany nebyla moc chuť se pobavit. Mrzí mě, že jsme k sobě nikdy nenašli cestu.“ Velkého soupeře ze Slavie Říha vždycky hodně uznával.

leden 2015 „Kdysi jsme k sobě měli s Lojzou Hadamczikem blízko, až nastala situace, kdy jsme se domluvili, že kdyby jeden z nás dostal hlavního trenéra reprezentace, vezme si druhého k sobě. Dostal to Lojza a … A nezavolal.“ Říha se po letech téhle historce už jen smál.

červenec 2016 „Bylo hodně nepříjemné, když vás fotí někdo z dálky na zahradě. Pak jsou z toho nakonec srandičky. Dodnes se mě ptají, kdy půjdu zase stříhat trávu.“ Slovenští fotografové ho zachytili, jak seká trávník u Soni Obšutové. Takhle věc pak komentoval.

listopad 2013 „Když jsme šli doprava, měli jsme jít doleva a naopak. Byli tam dva lidi, kteří neměli stejný názor. Všechno bylo podáváno, že je špatně, já byl pořád problematický typ a nikomu jsem to nemohl vysvětlit.“ S chladnou hlavou takhle rozebíral svůj konec angažmá v Petrohradě, kde skončil jako trenér nejlepšího týmu KHL

listopad 2013 „My, Češi, jsme v Rusku populární i kvůli tomu, že umíme dělat v kabině srandu, naši hráči jsou oblíbení. Problém je, že nechtějí už tolik dělat.“ Pracovní morálku českých hokejistů viděl jako problematickou už před sedmi lety.

květen 2011 „Starší legendy by snad nebyly proti, mám na mysli Tichonova, Jurzinova a podobné veličiny. Ovšem už sám Fetisov psal, že otázka trenéra sborné je věcí národní hrdosti a že ji musí trénovat jenom Rusák. Takže to asi bude Rusák.“ Správně četl, že i když patří do okruhu kandidátů pro vedení ruského národního týmu, cizinci ho nedají. Nakonec se trenérem sborné stal Zinetula Biljaletdinov

květen 2011 „Sám jsem s Jardou komunikoval, byl jsem i u jednání klubových prezidentů, kde se rozhodlo o tom, že do jednání s Jardou vstoupíme. Myslím, že to dopadne.“ Jako trenér Petrohradu věřil, že se klub domluví s Jaromírem Jágrem. Ten ale nakonec odešel do Philadelphie.

květen 2011 „Jsem pyšný na každého, s nímž jsem v klubu pracoval. Když jsem do týmu přicházel, myslel jsem, že nemáme dost špičkových hráčů. Teď musím přiznat, že jsem se mýlil.“ Říha se dostal s Mytišči do finále KHL, před týmem takhle smekl.

listopad 2010 „Nikdy nevynáším ven věci z kabiny. Ale vědět dřív, jak se rozvine situace kolem Haška, do Ruska bych si ho nebral.“ Komunikace mezi trenérem a Dominikem Haškem ve Spartaku Moskva dost drhla Dominik Hašek (vlevo) a jeho budoucí kouč ve Spartaku Moskva Miloš Říha • Foto Pavel Mazáč (Sport)

listopad 2007 „Ze tří domácích zápasů jsme museli udělat osm bodů, abychom zůstali na střídačce. My jsme jich udělali sedm. Myslím, že budu odvolaný.“ Na jaře hrál s Pardubicemi finále, na podzim vyklízel trenérskou kabinu.

březen 2007 „Domácí byli na ledě do čtvrt na jedenáct a my šli hned po nich bez úpravy ledu. To se nedělá. Jestli nás chtěli rozhodit nebo něco? Slovo má být slovo a nedělá se to. To se dělalo před dvaceti lety v krajském přeboru, kdy se sypal písek na střídačku. Kluby mají nějakou úroveň a v tomto mě trenéři Znojma zklamali.“ Chvíli předtím jeho Pardubice nařkl Miloslav Hořava, že jsou arogantní klub. Říha pak vysvětloval, kde vznikl podle něj problém.

květen 2005 „Na Slovensku je asi play-off vypjatější než v Česku. Některé ty věty jsou cílené provokace. Zdůrazňoval jsem klukům, aby zachovali disciplínu. Ale máte to těžké. Když jste furt hodný, jste zpráskaný.“ Říha získal druhý titul se Slovanem Bratislava a měl taky svůj recept.

květen 2004 „Moje chyba byla, že jsem byl málo přísný. Tomuhle týmu přílišná demokracie škodí.“ Takhle vysvětloval, proč Pardubice s Janeckým, Dopitou nebo Lubinou končily ve čtvrtfinále.

duben 2003 „Jsem zklamaný z toho, že jsme prohráli. Nejsem ale zklamaný z výkonu svých hráčů. Celou sezonu odváděli skvělou práci. Myslím si, že ve finále nebylo spravedlnosti učiněno za dost.“ Jeho Pardubice prohrály sedmý zápas se Slavií 0:1, Říhovi titul utekl pod rukama

duben 2003 „Vyhrál silový hokej. Techniku porazila důslednost. Slavii jsme se nakonec přizpůsobili, ale v závěru nám chyběl kousek štěstí. Hokej jde někam jinam a je to škoda. Proti Znojmu a Třinci jsme hráli hokej, ale proti Slavii jsme nemohli.“ Říhu štvalo, že soupeř ve finále hlavně bořil.

únor 2001 „Měl jsem určitou představu. A ta se mi příliš nepodařila prosadit, hráči ji příliš nepřijali.“ Po 96 dnech skočil v roli trenéra Sparty

duben 1997 „Mezi hráči sice není populární běhání, ale já si myslím, že tu energii, kterou naberou v posilovně, musí někde dostat do rychlosti, výbušnosti a obratnosti. Třeba vesty se zátěží tady prý použili naposled před deseti lety. Tak jsme je zase vytáhli.“ Z Pardubic se stala senzace, nečekaně skončily čtvrté a z Říhy byl trenér sezony.

září 1996 „Lákala mě představa dlouhodobé práce s mladým kolektivem, který má chuť pracovat, ale chybějí mu zkušenosti.“ Líčil, proč přijal nabídku Pardubic. Cílem byla záchrana, tým hrál nakonec semifinále.