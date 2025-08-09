Stránský nečekaně povýšil do áčka Dynama, domů chodí jako spráskaný pes. Kdy bude Červenka?
Pětatřicetiletý útočník Jan Stránský ještě na jaře plnil černou práci v barvách Mladé Boleslavi v play off, v klubu už jej však přestali potřebovat, a tak si našel místo v pardubickém béčku, které působí v Maxa lize. A vida, v pátek v České Třebové se známý dříč pohyboval ve třetí formaci áčka Dynama v rámci prvního přípravného duelu. Východočeši přehráli unavený Slovan Bratislava 7:1, Stránský nastoupil vedle Tomáše Urbana a Františka Formánka. A po zápase dával najevo, jak je spokojený, že s extraligovou elitou může být u toho. A kdoví, třeba to takhle poběží dál, v Dynamu evidují nedostatek praváků…
Skoro to vypadá, že v Pardubicích bojujete oproti předpokladům o místo v nadupané extraligové sestavě. Jak to je?
„Je fakt, že s povoláním do áčka to šlo rychleji, než jsem čekal. Při podpisu smlouvy takhle nebyly noty rozdané… (usmívá se) Ale jsem za to velmi rád, pro mě je inspirativní být v tak nabité hráčské kabině. Výkonnostně je to to nejlepší, co republika nabízí. Když někdo přichází z NHL, z KHL, ze švýcarské ligy nebo Skandinávie, vždycky si to rozeberou Pardubice se Spartou. Já se pořád mám co učit, protože v bývalých klubech jsem některé věci jako tady nepoznal. Jsem rád, že s klukama můžu působit na trénincích a teď už i v přípravném zápase.“
V hokeji jste toho zažil a prošel hodně. Vážně se máte stále co učit?
„Popravdě, nezažil jsem nikdy tak vysoký tým, z fyzického hlediska je každý trénink velmi náročný. Osobní souboje jedeme každý trénink, skoro každé cvičení a s mým vzrůstem to není ideální pozice. Snažím se manko v centimetrech dohnat jinak. Zda obstojím, nebo ne, to se musíte zeptat jiných. Zkrátka se učím, jak funguje top tým v republice, což se mi může hodit do mé případné trenérské práce v budoucnu.“
Neděláte si trochu legraci z toho, že jste z boleslavského týmu přešel v uvozovkách na stará kolena do nadupaného pardubického áčka?
„Moc srandy kolem toho v kabině zatím nebylo, tréninky jsou fakt velmi náročné. Domů chodím spráskaný jako pes. To je jedna věc. Druhá je to, že každý je tu profesionál a narážky k tomu tolik nepatří. A pak ještě třetí věc - patřím k nejstarším v kabině, asi mám trochu odstup.“
Dynamo se netají tím, že potřebuje a shání schopného praváka. Třeba nakonec dojde na vás…
„Jdu na krev ve všech situacích, abych hlavně zaujal trenéry. A taky lidi, kteří se podílejí hlasem na rozhodování o hráčích. Zkrátka se snažím pracovat tak, jak nejlíp umím. Uvidíme, jak to dopadne, jsem připravený na obě varianty. Kdybych začal s áčkem, byl by to pro mě velký bonus. Může se to stát, nemusí. Budu šťastný, pokud to vyjde, zároveň nebudu zklamaný, pokud to nevyjde. Pro mě je podstatné, že tady můžu být od začátku.“
V béčku Dynama počítáte s mentorskou rolí?
„Kluci tam jsou hodně mlaďoučcí, snaží se je tam vypiplat do budoucna pro áčko. Bude hodně záležet na shodě okolností. Potřebujete talent, aby vám vyšla sezona a byl vidět progres. Třeba Dan Herčík se letos v áčku určitě zabuduje. Nebo Martin Švec v obraně, výborný hráč.“
Tušíte, jaký je s vámi další plán?
„Sem se naprosto hodí všechny fráze o tom, že je potřeba jít zápas po zápase a podobně. Stejně to platí pro mě. Určitě není problém přivést sem další kvalitu. Já budu rád, pokud v pondělí začnu v áčku s klukama, pokud ne, půjdu do béčka. Stejně teď oba týmy trénují na stejném stadionu. Pro mě je každý den v kabině áčka bonus.“
Doznívá ve vás ještě odchod z Boleslavi a mrzení z konce, nebo už je to pryč?
„Samozřejmě, že mrzení tam pořád je. Byl jsem tam dlouhou dobu, vybudoval jsem si vztahy, ať už hokejové nebo rodinné. Jsem mrzutý z toho, že jsem tam štaci ukončil. Upřímně, kdybych tady nedostal čuchnout, možná jsem tu extraligu ukončil. Život jde dál, jednou to potká každého. Abych se v tom užíral a hnípal, to zas ne.“
Pešán: Obavy o Červenku nemáme
Mistr světa a lídr Dynama Roman Červenka se ještě nezapojil do přípravy na novou sezonu. Trápí ho záda. „Červus je pořád ještě trochu indisponovaný, není to stoprocentní. Nechceme riskovat nějaké chronické pokračování, rozhodli jsme se, že se připojí, až bude stoprocentně zdravý,“ konstatoval trenér Filip Pešán. Strach o delší pauzu klíčového útočníka nemá. „Obavy o delší ráz pauzy nemáme, bavil jsem se s profesorem Kolářem, který s Romanem pracuje a ten to vidí ještě na týden. Pak by mohl být naprosto v pořádku,“ uklidňuje kouč fanoušky.