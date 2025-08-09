Kouč Příbrami: Hráče Vyškova jsme chtěli, ale... Druhá liga je velký skok. Budou posily?
Po čtyřech porážkách v řadě Příbram naznačila, že se s ní v Chance Národní lize přece jen musí počítat. Výhrou nad Ústím nad Labem 2:1 dali Středočeši zapomenout na nedávný debakl od brněnské Zbrojovky. Přesto ještě hledají optimální sestavu. „Tvoříme to za pochodu. Přišlo mnoho nových hráčů, chybí mezi nimi vazby,“ hodnotí vstup do sezony trenér Jiří Kohout.
Ještě před čtyřmi lety byla Příbram prvoligová, od té doby se ovšem hodně změnilo. Klub zažil postupný pád až do amatérské ČFL, po roce je ale zpět v profesionálním fotbale. I když střet s vyšší úrovní občas bolí. „Po tolika prohrách se nepracuje v ideálních podmínkách ani psychice. Proto jsme se proti Ústí koncentrovali pouze na maličkosti a jednoduché věci, což hráči splnili. Podržel nás Melda (brankář Melichar) a škoda, že to tam nespadlo Sebastiánu Koppovi, který přišel z libereckého béčka a při velké šanci mu vyhlavičkoval míč obránce z prázdné brány. Hráče poznáte teprve pod tlakem mistrovského zápasu,“ zamýšlí se Kohout.
Cítil jste se také pod tlakem po slabém vstupu do sezony?
„Neznám trenéra, který by na sebe necítil tlak, pokud prohrajete čtyřikrát po sobě. Přišla spousta nových hráčů, tým se tvoří. Neměli jsme zatím vazby mezi jednotlivými hráči, ani pevnou základní sestavu, která se hodně měnila. Střídali se stopeři, křídelní i středoví hráči.“
Je ve hře posílení kádru?
„To je dobrá otázka a doufám, že na ni přijde reakce (úsměv). S majiteli máme vytipované hráče. Věřím, že v průběhu dalšího týdne ještě někdo dorazí.“
Po přestěhování klubu z Vyškova jste od něj získali jen dva fotbalisty. Byla šance odtud na víc posil?
„Vyškov hrál dlouhodobě nahoře, proto jsme společně s majiteli sledovali jejich hráče a některé z nich měli vytipované, obvolávali jsme je. Jenže po nich sáhly ligové kluby, ať už šlo o Zlín, nebo ambiciózní druholigové celky Artis, Opava, Zbrojovka… Kluci navíc měli většinou zázemí na Moravě, takže pro ně bylo složité odejít do Čech. Dokázali jsme přivést pouze Milana Piška a Tomáše Svobodu, kteří jsou stabilními členy sestavy a patří do základu.“
Ještě prvoligové časy v Příbrami zažil brankář Martin Melichar, jenž se v létě vrátil ze Žižkova. Je vaším odchovancem a dřív platil za velký talent. Je pro vás velkou oporou?
„Mám s ním jenom dobré zkušenosti. Jedná se o týmového kluka, můžete se s ním bavit o čemkoli. Hlavně je naší oporou, respektují ho lidi, okolí a v kabině má významné postavení. Sice jsme dostávali hrozné rychty, ale on ještě další věci pochytal. I proti Ústí měl na vítězství obrovskou zásluhu, když pokryl velkou tutovku a postahoval všechny centry. Byl bezchybný.“
Působil jste u mládežnických reprezentací, loňský kádr Příbrami v ČFL byl velmi mladý. Jaká je druhá liga změnou pro vás osobně?
„Obrovská. Týmy v ČFL jsou víceméně poloprofesionální, trénují odpoledne. Kromě béček ligistů a několika ambiciózních klubů mívají hráči fotbal spojený i s prací. Druhá liga je co do šířky kádrů, kvality hráčů i realizačních týmů je úplně někde jinde. I pro mě jsou to obrovské zkušenosti, i když jsem už pět let pracoval v roli asistenta v první a druhé lize. Být v pozici hlavního trenéra je přesto jiné.“
Konzultoval jste krok směrem do druhé ligy například s majiteli? Že to může být až příliš velké sousto?
„Cítil jsem, že to bude velký skok. Je to o tvorbě týmu a my nemáme čas. Třeba Ústí bylo dlouho pohromadě, projelo ČFL, má hráče zvyklé vyhrávat s dobrou mentalitou, vědí o sobě, v jejich kádru proběhly minimální úpravy. Naopak my jsme svoji soutěž samozřejmě nevyhráli a přišla k nám řada nových hráčů, to pak vazby mezi sebou nemáte. Tvoří se to za pochodu. Většina našich hráčů si postupně připisuje první starty ve druhé lize. Jsou dobří, ale nejsou zvyklí až na takový tlak a tempo hry. S třetí ligou se to srovnávat nedá.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|5
|4
|1
|0
|16:5
|13
|2
Ústí
|5
|4
|0
|1
|13:6
|12
|3
Baník B
|4
|3
|1
|0
|11:4
|10
|4
Opava
|4
|3
|1
|0
|7:2
|10
|5
Slavia B
|5
|3
|0
|2
|11:6
|9
|6
Táborsko
|5
|3
|0
|2
|9:6
|9
|7
Žižkov
|4
|3
|0
|1
|7:4
|9
|8
Jihlava
|5
|2
|1
|2
|7:6
|7
|9
Sparta B
|5
|2
|0
|3
|2:7
|6
|10
Vlašim
|5
|1
|1
|3
|7:8
|4
|11
Prostějov
|5
|1
|1
|3
|5:6
|4
|12
Chrudim
|4
|1
|1
|2
|7:9
|4
|13
Artis
|4
|1
|1
|2
|4:11
|4
|14
Příbram
|5
|1
|0
|4
|5:13
|3
|15
Č. Budějovice
|5
|0
|2
|3
|3:13
|2
|16
Kroměříž
|4
|0
|0
|4
|3:11
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup