Na co sáhne, to mu vychází. Kouč Slavie Jindřich Trpišovský (44) má báječný čich nejen na hráče, ale i na výsledky. Duel s překvapivým skóre, z nějž vzešel soupeř Slavie pro 4. předkolo Ligy mistrů, trefil přesně!

Midtjylland vyřídil Young Boys Bern 3:0 a v úterý nastoupí v posledním 4. předkole proti Slavii (od 21:00 v Edenu, O2 Sport). Další týden ve středu se hraje odveta v Dánsku.

„Jindra tipoval 3:0 pro Midtjylland,“ obdivně oznámil na sociální síti člen představenstva Slavie Tomáš Syrovátka. „Musím potvrdit,“ dodal k tomu šéf Jaroslav Tvrdík. Správný tip na přesné skóre 3:0 byl u Tipsportu oceněn kurzem 29,7:1, takže kdyby si někdo nechal od Trpišovského poradit, za každou vsazenou stovku bral 2970 korun!

Přitom tým z Herningu, který Ligu mistrů ještě nikdy nehrál, nebyl ani favoritem. Je to podobná trefa jako s hráči, které nejlépe placený český trenér se základem 1,2 milionu korun měsíčně do Edenu přivádí. Až na výjimky jde o nenápadné borce, které by jiný kouč těžko vybral do týmu mistrů. Ale jejich potenciál Trpišovský má přesně zmapovaný a dokáže ho využít.

Teď už jen zbývá, aby podobný zásah předvedli v úterý jeho svěřenci. Mimochodem, nejblíž trenérem trefenému kurzu na středeční zápas v Dánsku je v nabídce na úterní bitvu výsledek 4:1 pro Slavii (29,4:1). To by červenobílí jistě brali.

