Trpišovský o losu: Nejtěžší dvojice, skvělé týmy. Sledoval hráče Bernu

O Midtjyllandu i Young Boys Bernu má slušný přehled, upozorňuje, že v obou týmech jsou zajímaví hráči. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský souhlasí, že jeho mužstvo dostalo při losu play off Ligy mistrů nejtěžší možnou dvojici soupeřů. „Jsou to dva skvělé týmy,“ říká Trpišovský. Švýcarského mistra zná i proto, že tam vysílal své kolegy na pozorování některých hráčů.

Vaším soupeřem pro poslední předkolo Ligy mistrů bude vítěz duelu mezi Midtjyllandem a Young Boys Bernem. Je to nejtěžší možný los?

„Souhlasím. Z týmů, které tam byly, to byla nejsilnější dvojice. Midtjylland je suverénním dánským mistrem, vyhrál s velkým náskokem před Kodaní. Hlavně byl suverénní v těch zápasech. Bern vyhrál švýcarskou ligu před Basilejí a ostatními. Dány jsem viděl s Razgradem, o Young Boys máme docela přehled, protože skauti na ně docela jezdili, byli tam zajímaví hráči. Jsou to dva skvělé týmy. Ale je to čtvrté předkolo kvalifikace o Ligu mistrů, těžko najdete přijatelného a snadného soupeře.“

Navíc obě mužstva předčila ve svých ligách týmy (Basilej a FC Kodaň), které v ní bývaly v minulosti dominantní, byť v posledních letech to už tolik neplatí.

„Ukazuje to, že byli ten rok prostě nejlepší ve svých soutěžích. Jsou to těžké ligy, nechali za sebou týmy, které měly dlouhodobě výkonnost i v evropských pohárech. Mají i výborné individuality, tuším, že útočník Bernu (Jean-Pierre Nsame) dal přes třicet gólů za sezonu. Myslím, že dánská liga je nejtěžší z těch severních zemí, často s týmy z ní hrajeme na soustředění.“

Jak vidíte jejich vzájemný duel?

„Myslím, že Bern má trochu nevýhodu v tom, že se hraje v Dánsku. Doma mají umělou trávu, kde jsou strašně silní, skoro neporazitelní. Uvidíme, myslím, že to bude super zápas. Oba ty týmy jsou skvělé, mají většinou mladé hráče a také trochu starší kapitány. V obou mužstvech jsou zajímaví hráči, o které je zájem v Evropě.“

Začnete doma, odveta se bude hrát venku. Jste s tím spokojený?

„Kdybych si měl vybrat, tím, že je to bez diváků, jsem radši, že hrajeme první zápas doma a druhý venku. Myslím, že je výhoda hrát odvetu venku kvůli případnému prodloužení nebo i proto, že druhé zápasy bývají otevřenější. Ale vždycky záleží na prvním zápase.“