Slavii čeká v boji o LM Midtjylland. Dánové si poradili s Young Boys

Fotbalisté Slavie již znají jméno soupeře pro play off o Ligu mistrů. Bude jím dánský Midtjylland, který si ve 3. předkole poradil na domácím hřišti se švýcarskými Young Boys 3:0. Seveřané se dostali do vedení díky vlastnímu gólu Jordana Leforta. Druhou branku pak přidal krátce po hodině hry Anders Dreyer. Konečnou podobu výsledku dal v 84. minutě Awer Mabil. První duel play off se bude hrát 22. září v Praze, odveta pak 30. září v Herningu.