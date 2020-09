Jsou to teprve dva týdny, co se tenista Novak Djokovič (33) předčasně poroučel z US Open. Míčkem trefil do krku nebohou rozhodčí a byl diskvalifikován. Slavný Srb to později označil za velkou životní lekci, z níž si vzal ponaučení, ale… Na turnaji v Římě opět prokázal, že s jeho nervovou soustavou není něco v pořádku.

Světová jednička si ve čtvrtfinále prestižního antukového podniku měla smlsnout na neznámém Němci Koepferovi, jenže opak byl pravdou a sedmnáctinásobný grandslamový šampion se k výhře 6:3, 4:6, 6:3 protrápil až po dvě hodiny a dvanáct minut dlouhém maratonu.

Maratonu, během něhož v něm zase bouchly saze takovým způsobem, že rozmlátil svoje náčiní. „Nebyla to první ani poslední raketa, kterou jsem zlomil,“ vykládal pak lehce nasupeně novinářům. „Nechci to dělat, ale někdy se to tak sejde a já tak vypustím svoji zlobu,“ dodal s tím, že zrovna vzorové chování to není. „Hlavně mladým tenistům v tomhle příkladem zrovna nejdu,“ souhlasil.

„V životě je skutečně nepředvídatelné, co se může stát,“ pokračoval rodák z Bělehradu. „Na svém duševním a emocionálním zdraví pracuji stejně, jako na fyzičce,“ dušoval se. „Nejsem dokonalý, ale dělám, co můžu,“ ukončil debatu.