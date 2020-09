Hned po přestupu na AS Řím! Trenér mě chce do základu, říká Barák

Sotva to v Hellasu ve čtvrtek odpoledne podepsal, už ho dost možná čeká první ostrý start. Hned v sobotu doma ve Veroně proti AS Řím. Antonínu Barákovi začíná jeho už třetí italské angažmá po Udine a po hostování v Lecce.

„Cítím z lidí kolem velkou vstřícnost a to, že si mě váží. Budu je chtít svou prací, výkony a svým chováním přesvědčit, že tu budu platný, budu za ně bojovat. A snad to celé bude velká radost,“ přeje si český záložník, který v Hellasu bude působit nejdřív na ročním hostování. To se příští léto promění v přestup, opce na něj vychází na šest a půl milionu eur plus po naplnění určitých podmínek přiteče Udine ještě dalších pět, čímž se z Antonína Baráka stane jeden z nejdražších českých hráčů v historii.

Co na tohle vůbec říkáte, že se pohybujete nominálně někde pod Jiřím Jarošíkem a jeho přestupem do Chelsea?

„No mám z toho samozřejmě skvělé pocity, i z lidí tady. Přestup se táhnul skoro měsíc, bylo to náročné vyjednávání a i ta částka odpovídá tomu, jak náročné to celé bylo, a kolik to Hellas stálo. I díky tomu cítím z lidí tady velkou vstřícnost. Budu je chtít přesvědčit, že tu mám být, že to bylo dobré rozhodnutí.“

Bylo důležité vyvázat se z Udine, kde jste v poslední fázi, tedy ještě před hostováním v Lecce, příliš nenastupoval?

„Myslím, že není nutné se do Udine nějak obouvat. Naopak, chtěl bych klubu poděkovat, protože to byl můj první klub v Serii A, dal mi šanci se prosadit v tak velké soutěži, v krásné zemi. Hrozně si toho vážím.“

Je možné, že budete už v sobotu hrát proti AS Řím?

„S trenérem jsem mluvil hned ve čtvrtek, kdy jsem poprvé dorazil do Verony. Měl bych být připravený v sobotu zasáhnout, trenér by dokonce chtěl, abych šel od začátku, nevím, uvidíme... Ve čtvrtek jsme měli jen lehký trénink, pak předzápasový, jsem tu chvíli... Uvidíme, já bych do základu chtěl.“ (úsměv)

Bylo to hodně na honem se všemi formalitami?

„Do Verony jsem přijel ve čtvrtek kolem druhé hodiny odpoledne, následovala čtyřhodinová zdravotní prohlídka, muselo se všechno zkontrolovat, ale to je klasická rutina. Potom jsme to podepsali a oficiálně to dotáhli.“

Jak to na klubu vypadá?

„Trénink jsme měli v tréninkovém centru, které obecně v Itálii nemají velkou úroveň, ale tady mě to mile překvapilo. Jsou tu tři travnatý hřiště jen pro nás, posilovna, kryosauna, všechno, co je potřeba... Až jsem to nečekal, protože kromě těch center tu má většina klubů i staré stadiony, takový je i ve Veroně. Ale zase to má obrovskou historii, je to hezký.“

A město? Škoda slov, co?

„Nádherné, úžasné město. Těším se, až si tu najdeme s přítelkyní bydlení a bude za mnou moct dorazit i s malým synem a s pejskem. Bude to tu super.“