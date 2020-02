Australian Open | Djokoviče zradili fanoušci. Při triumfu jim nadával a sáhnul na rozhodčího | iSport.cz

Srbský tenista Novak Djokovič krátce poté, co převzal pohár pro vítěze Australian Open • Reuters

„Bude ohromně těžké překonat Djokoviče, když má v zádech neuvěřitelné publikum, které mu dává obrovskou podporu.“

Takový vzkaz vyslala před finálovým duelem vysloužilá tenisová legenda John McEnroe Dominicu Thiemovi. Američan narážel na to, že Djokovič je v Melbourne se sedmi získanými majory tak trochu uctívaným bohem. Nedělní realita byla poměrně odlišná. Dvaatřicetiletý tenista sice získal osmý kousek z Austrálie, ale byl to tentokrát on, koho čekala kvůli fanouškům pořádná řehole. Tribuny se v průběhu čtyřhodinového utkání hluboce přiklonily na stranu Thiema.

V první polovině tohoto maratonu se Djokovič spíše hledal. Často nechával promluvit svůj temperament. Vytáčely ho časté výkřiky lidí na ochozech v průběhu výměn a svoji nespokojenost nijak neskrýval. „Držte už huby,“ mělo dokonce zaznít z úst rodáka z Bělehradu. Krev v těle Djokoviče bublala i základě stanovisek umpirového.

Ve druhé sadě „Nole“ překročil časový limit pro servis. Ne jednou, ale dvakrát. A dvakrát dal muž na umpiru, Damien Dumusois, Djokovičovi varování, přičemž v druhém případě to znamenalo ztrátu podání. To všechno bylo pro Srba ještě více frustrující kvůli tomu, že chvíli předtím stáhl ztrátu dvou gemů a vyrovnal na 4:4. Ve hře, kdy dostal ona napomenutí, nakonec přišel opět o servis.

„Udělal ses zajímavým, skvělá práce,“ utrousil Djokovič směrem k rozhodčímu, když si šel sednout na svůj gauč. Vše ještě ironicky doprovodil pořádným poplácáním boty Dumusoise. Může to znít úsměvně, ale kontakt s umpirovým může být brán jako fyzické násilí. Podle knihy pravidel na grandslamech je takovéto chování penalizováno až 15 tisíci dolary (přibližně 450 tisíci korunami).

Djokovič ale dokázal postupem času sám sebe zkrotit. Charakter šampiona prokázal, když zvládl otočit zápas ze stavu 1:2 na sety. I přes to, že publikum bylo nečekaně velmi „antidjokovičovské“. Proto si staronový šampion po závěrečném fiftýnu neodpustil gesto s jasným vzkazem, když si přiložil ukazováček před ústa.

I přes veškeré napětí mezi ním a tribunami v Melbourne má Djokovič jasno. „Je to můj nejoblíbenější kurt a turnaj na světě. Jsem nadšený, že tu mohu opět zvednout trofej nad hlavu,“ pronesl chvíli po dlouhé bitvě. Na poražené straně se už potřetí po finále grandslamu ocitl Thiem.

„Jsem si jistý, že grandslam vyhraje, a to víc než jednou,“ vzkázal Djokovič poblíž stojícímu Rakušanovi. Sám Thiem nešetřil pěknými slovy na adresu vítěze. „Je téměř nereálné, co Novak za ty roky dokázal.“