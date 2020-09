O tom, že zdánlivě nevinné odpinknutí míčku může rychle vyvolat vzpomínky na smutné události z dávné historie, se přesvědčil bývalý tenista Stefan Edberg (54). Právě jeho čin, který skončil tragédií, připomněla další světová legenda Ion Țiriac (81) ve svém komentáři nedávného extempore Novaka Djokoviče (33).

Srbský tenista na začátku týdne trefil do krku jednu z rozhodčích a byl nemilosrdně diskvalifikován z letošního US Open, kde byl jedním z hlavních adeptů na vítězství.

To se pranic nelíbilo někdejšímu rumunskému tenistovi, který tradičně použil ostrý jazyk a ještě celou situaci přirovnal k tragédii, která se stala v roce 1983! Edberg tehdy také v New Yorku ještě coby junior odpálil míček, trefil do oblasti rozkroku rozhodčího Richarda Wertheima, který upadl hlavou na zem a později na následky vážného zranění v nemocnici zemřel.

„Není to poprvé, co byl rozhodčí zasažen. Před mnoha lety jeden Švéd trefil rozhodčího, ten upadl a zemřel,“ běsní Țiriac při vzpomínce na situaci, po níž nebyl Edberg nijak potrestán a nakonec turnaj vyhrál „Djokovič není můj bratr ani nejlepší přítel, ale je to skvělý hráč a nezasloužil si být vyřazen,“ pokračoval v rozhovoru pro web Gazeta Sporturilor.

To ale nebylo vše, co z úst rumunské legendy zaznělo. Zamyslet by se měla prý i Djokovičem zasažená dáma. „Nebyl to vážný útok. Rozhodčí prostě musí sledovat hru. Pokud to nedělá, ať zůstane doma...“