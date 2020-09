Olympijská vítězka ve skoku do dálky Tianna Bartolettaová (35) se potýká s psychickými problémy. V roce 2013 jí lékaři diagnostikovali chronickou depresi, ale potíže měla už léta před tím. Americká atletická hvězda se s tím svěřila při sobotním setkání na podporu duševního zdraví a prevenci sebevražd v rodném městě Elyria.

„Chci se tady na chvíli zastavit, abych vám ukázala, jak vypadá deprese. Protože pokud slyšíme 'jsem v depresi', tak obraz, který si vykouzlíme v mozku, typicky nevypadá jako já. Obvykle nemá devět národních titulů - stejně jako Jesse Owens - nebo tři olympijská zlata nebo tři tituly mistryně světa. A právě mně byla v roce 2013 diagnostikována chronická deprese,“ řekla Bartolettaová, která byla v Riu 2016 a Londýně 2012 členkou zlaté americké sprinterské štafety.

Příznaky deprese měla dlouho před tím, než se dozvěděla oficiální diagnózu. Poprvé o tom hovořila se sportovním psychologem na univerzitě. Do té doby si neuměla představit, že by mohla někomu platit za vyslechnutí problémů a předestření objektivního názoru. Často narážela na nepochopení. „Když jsem se snažila o tom s lidmi hovořit, mnohdy jsem se setkala s reakcí typu: 'Z čeho můžeš mít depresi? Máš zlaté medaile',“ vyprávěla.

Když žila v nešťastném manželství v Tampě a cítila se izolovaná a osamocená, image silné a úspěšné sportovkyně ji devastovala. Připustila, že uvažovala o sebevraždě, chtěla se oběsit v garáži. V kritický den ale byla zaneprázdněná pochůzkami a o den později už vnímala situaci jinak. „Naučilo mě to, že pokud mohu jenom o něco déle počkat, mohu žít,“ svěřila se.

A obdobný přístup radí i ostatním. „Dostaňte se do zítřka. Neslibuju vám, že to bude lepší, ale vím, že to bude jiné. Bolest je nevyhnutelná, ale utrpení je volba a stejně tak je i porážka,“ doplnila.

Bartolettaová je v krátké době druhou americkou atletickou hvězdou, která veřejně pohovořila o svých psychických problémech. Mistr světa v běhu na 200 metrů Noah Lyles se potýká s depresemi od osmi let a kvůli sérii negativních událostí způsobených pandemií koronaviru musel užívat antidepresiva.