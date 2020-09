Odmala byl jeho vzorem. Svými úspěchy jej motivoval k následování atletických kroků. Teď zůstal reprezentant Lukáš Hodboď (24) na oválu sám. A bratrovi Ondřejovi (†19), který minulý týden spáchal sebevraždu, poslal tam nahoru dojemný vzkaz.

„Brácho, mám tě moc rád a budu tě mít v srdci napořád. Prožili jsme společně krásné dětství,“ začal se srdceryvným textem na Instagramu. „Vím, že jsi ve mně vždy měl velký vzor a chtěl jsi se mi vyrovnat a já se tě snažil vždy v maximální míře podporovat. Těšil jsem se na to, až se k nám za týden zapojíš do skupiny, s jejíž pomocí by jsi si mohl splnit své vytoužené cíle. Věř, že nezůstanou zapomenuty,“ pokračoval.

A pak bronzový medailista z Letní světové univerziády 2019 a finalista atletického mistrovství Evropy v běhu na 800 metrů z roku 2018 doplnil něco, po čem nezůstane oko fanoušků a lidí, kteří Ondru znali, suché. „Od této chvíle budu běhat pro tebe, brácho. A ty poběžíš se mnou, ukrytý v mém srdci a vítězit budeme společně! Nikdy jsi nebyl sám!!! Vím, že kdyby jsi věděl, jaké utrpení nám všem způsobíš, nikdy by jsi to neudělal. Vždy jsi chtěl pro ostatní jen to nejlepší a všichni tě měli rádi.“ Krásná slova...

Poslední rozloučení s mladším z bratří Hodboďových proběhne v pátek od 11:30 v nymburském krematoriu.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry 800 155 555 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.