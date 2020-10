O tom, že letošní French Open nepřináší jen nevšední zážitky v podobě chladného počasí, se přesvědčila domácí hráčka Kristina Mladenovicová (27). Tu si po klíčové výměně pěkně vychutnala nepochopitelně chybující rozhodčí na umpiru.

Francouzka vedla v prvním kole dvouhry nad Němkou Laurou Siegemundovou v prvním setu 5:1 a při podání soupeřky měla výhodu, když se to stalo!

Zahrála povedený kraťas, ale set nezískala, přestože míček na straně Němky spadl dvakrát. To ale nikdo neviděl. „Ne!“ zakroutila významně hlavou rozhodčí při reklamaci Mladenovicové a k jejímu překvapení nechala ve hře pokračovat od shody.

Televizní záznam jasně prokázal, že půvabná Francouzka měla pravdu. „Rozhodčí byla snad jediná, kdo to neviděl. Mělo to být 6:1,“ říkala pak nakvašená Mladenovicová, jež nakonec prohrála 5:7, 3:6. „Byl to bod zlomu. Chybovat je lidské, ale jak jí to mohlo uniknout. Škoda, ona bude na turnaji pokračovat, já ne,“ pokrčila rameny.

Máslo na hlavě musí mít také Siegemundová, jež dva odskoky nepřiznala. „Vyvinula jsem veškeré úsilí, abych míček vrátila. Rozhodčí oznámila bod pro mě, tak jsem to neřešila,“ řekla dvaatřicetiletá hráčka.

„Kdyby dva doteky přiznala, udělalo by to z ní nejpoctivější hráčku na okruhu, ale nečekala jsem to! Takové věci se nestávají. Sama nevím, jak bych reagovala, kdyby to bylo naopak,“ konstatovala Mladenovicová.