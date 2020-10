Kdyby to viděl plukovník Prymula, orosilo by se mu čelo. Během zápasu třetí nejvyšší fotbalové soutěže mezi Domažlicemi a rezervou Sparty (2:0) do sebe během minutky vjelo třicet chlapů. A bez roušky! Ani ta by však od rány pěstí neuchránila hostujícího talenta Adama Gabriela, jehož faul celou potyčku odstartoval.

Na hřišti Jiskry to jiskřilo od samého začátku, a když pak Gabriel ostře zajel do jednoho z protihráčů, drama bylo na světě. Vzduchem létala »kladiva« i červené karty jinak benevolentního rozhodčího Benedikta, který mele s odstupem přihlížel.

První z nich pro Gabriela: „Hrubé nesportovní chování. Udeření soupeře (Petra Došlého) pěstí do oblasti hlavy v přerušené hře,“ stojí v oficiálním zápise. Druhá pro mstitele z domažlické střídačky a trenéra brankářů Karla Mičky: „Hrubé nesportovní chování, udeření soupeře (Adama Gabriela) v přerušené hře pěstí do oblasti hlavy.“

Mela to byla taková, že se po ní fotbalisté Sparty vydali do šatny. Rozčarovaný Gabriel se držel za bolavou tvář. Ve vzduchu reálně visel předčasný konec třeskutého mače. Svěřenci někdejšího reprezentanta Michala Horňáka se ale přece jen do nevraživé atmosféry vrátili a poslední minuty dohráli.

„Hostující Gabriel dal našemu hráči pěstí. Myslím, že i dvěma – Petrům Mužíkovi a Došlému, ale neviděl jsem to přesně,“ popisoval Domažlickému deníku trenér Pavel Vaigl. „Od nás pak na hřiště bohužel vběhl trenér brankářů, který neudržel nervy na uzdě. Samozřejmě se ho nezastávám, tohle do fotbalu nepatří, ale jsou to emoce a stalo se, zápas měl grády,“ dodal kouč s tím, že video všechny hříšníky jistě odhalí.

Tak se na něj podívejte.