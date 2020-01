Premier League | Faul, útěk a další kosa. Fotbalista viděl tři karty během sedmi vteřin | iSport.cz

„Tohle neuvidíte každý den. Rozhodčí dal Alexovi Lowovi tři karty najednou,“ poslal do světa twitterový účet týmu Garforth Town spolu s videem, jak se bleskurychle dostal do oslabení.

Alex Low šel v 75. minutě deváté nejvyšší anglické soutěže pomoct při standardní situaci, ale hosté z Bridlingtonu ji v pohodě odvrátili a spěchali do protiútoku. A to Low jako stoper nechtěl dovolit. Na hranici vápna soupeře strčil červeného protihráče tak bezohledně, až skončil na zemi on, soupeř i jeden další spoluhráč. Jenže akce pokračovala a zodpovědný obránce si dal sprint přes celé hřiště, kde o deset vteřin později těsně před vápnem skluzem celou akci nemilosrdně a definitivně ukončil.

