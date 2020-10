Závody motokár jsou pro mnohé oblíbenou kratochvílí, ale můžou se proměnit v divoké okamžiky. V podání profesionálů je to boj o každý centimetr a nervy pracují naplno. Očividně ne každý to ale zvládne. Ital Luca Corberi (23) předvedl během závodu vlastně pokus o vraždu v přímém přenosu.

Naprosto nechutné a odsouzeníhodné chování, jaké do sportu zcela jistě nepatří. I tak by se dal pojmenovat zkrat tohoto závodníka. Poté, co musel po kolizi s Paolem Ippolitem (ten byl později diskvalifikován) odstoupit, tak se rozhodl mstít. Místo aby opustil závod jako správný profík, sebral odpadlý nárazník, postavil se k trati a čekal na pokračující soupeře.

Co přišlo poté, je naprosto nepochopitelné. Mrštil nárazníkem na projíždějícího Paola. Naštěstí se netrefil příliš přesně a ten se tak po pár odrazech dostal zpět mimo dráhu. Kdyby se však zamotal pod v plné rychlosti řítící se motokáru, tak mohly být následky fatální. Ani komentátor nevěřil vlastním očím a celou akci okomentoval prostým, „Omlouvám se, ale toto je naprosto neakceptovatelné.“

Ani takový zkrat však nebyl finále jeho představení. Po závodě si v depu počkal na svého soka a ještě ho fyzicky napadl, což vyústilo v hromadnou bitku, do které se zapojil i Lucův otec. Fanoušci i odborníci jsou šarvátkou znechuceni a volají po doživotním zákazu pro italského rebela.

Pikantním detailem je skutečnost, že se vše odehrálo na závodním okruhu, který patří právě jeho rodině.