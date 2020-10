7 gólů s 30 % držení míče! Klopp se nevztekal, autor hattricku chtěl víc

Hráči Liverpoolu nemohli věřit svým očím. Aston Ville „půjčili“ míč na pouhých 31 % času, Mohamed Salah dal dva góly. A pořád to bylo málo, pramálo na to, aby zabránili naprostému debaklu. Tým anglického mistra, kterému z opor chyběla brankářská jednička Alisson a kvůli nákaze koronavirem také hvězdý křídelník Sadio Mané, poprvé inkasoval už ve 4. minutě. To náhradní gólman Adrián namazal kapitánu Villy Jacku Grealishovi, a po jeho pasu měl Ollie Watkins před bránou snadnou práci.

A od té doby to jelo z kopce... Za pár minut to byl znovu Watkins, kdo vymetl horní růžek branky. Pak snížil Salah, naděje hostů ale srazil McGinn a kanonýr Watkins ještě před poločasem uzavřel hattrick. 4:1 zdaleka nestačilo, Villa přidala ve druhém dějství další tři góly, když se z dálky trefila posila Ross Barkley a dvě branky přidal kapitán Jack Grealish, který zapsal do pomyslného kanadského bodování 2+3. Druhý gól Salaha už neznamenal vůbec, ale vůbec nic... 7:2 a ohromná ostuda šampionů.

„Góly, jako byl ten první, už jsme v minulosti dostali, ale tentokrát jsme nedokázali dobře zareagovat. Úplně jsme ten zápas ztratili. První gól měl obří vliv, ale neměl mít,“ litoval kouč poražených Jürgen Klopp, a ocenil soupeře. „Hráli velmi dobře, všechny chyby, kterých jsme se dopustili, nás oni přinutili udělat.“

„Udělali jsme snad všechny věci, které ve fotbalovém zápase udělat můžete. Poklona Aston Ville, bylo to nečekané, ale prostě se to stalo,“ doplnil Klopp, který ani přes děsivou blamáž nevykazoval nejmenší známky vzteku. „Nic, co řeknu, ten výsledek nezmění, tak proč bych měl být naštvaný?“ ptal se v pozápasovém rozhovoru řečnicky. „Rád bych si myslel, že to je jen jednorázový výpadek, ale to nám ukáží až příští týdny a měsíce. Je důležité, jak zareagujeme. Kluci jsou velmi sebekritičtí, vědí, že všichni mají na tom výsledku podíl. Vyrovnáme se s tím,“ ujistil.

Hattrick? Pořád málo!

Na druhé straně panovalo ohromné nadšení a skloňovalo se hlavně jedno jméno - Ollie Watkins. 24letý snajpr, který odmalička obdivuje Thierryho Henryho, srazil šampiony hattrickem. A dokonce mu to bylo málo... „Po prvním gólu mi narostlo sebevědomí, dostal jsem se do zápasu a vytvořil jsem si šance. Nakonec jsem měl dát ještě víc gólů. Byl jsem tam v jedné situaci sám proti brankáři... To musím dávat,“ překvapil v pozápasovém rozhovoru.

Kanonýr, kterého Villa koupila před sezonou z druholigového Brentfordu za klubový rekord 28 milionů liber (828 milionů korun), taky rozebral, jak se vysoká výhra rodila. „Viděli jsme, jak vysoko hrají, takže jsme se snažili dostat se přihrávkami za obránce. A jak vidíte, povedlo se to. Snažili jsme se jim zablokovat prostor na přihrávky. Věděli jsme, že to bude těžké, ale makali jsme všichni společně,“ ocenil celý tým.

V tom mu sekundoval i kouč Dean Smith. „Jsem neuvěřitelně hrdý. Náš herní plán jsme splnili dokonale. A nešlo jen o něj, ale o to, jak kluci dřeli. Jsem velmi, velmi pyšný na každého z nich. Protože když Liverpool maká víc než vy, prohrajete, jako tým vyjímečně presují,“ sdělil.

Aston Villa si užívá fantastický vstup do nového ročníku. Tým z Birminghamu před zničením Liverpoolu porazil i Fulham a Sheffield United, je tedy zatím stoprocentní a od prvního místa jej dělí jen to, že Ancelottiho Everton odehrál o zápas víc, a taky ani jednou neztratil. Na tuhle štiku bude třeba ještě dávat pozor...