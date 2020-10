U všech balonů, stůj při něm, bože! Ta modlitba zní z Ďolíčku u Botiče do celé země! Česká kopaná má strach o legendárního fotbalového básníka Antonína Panenku (71).

„Páňa" odmítl jít s přáteli na oblíbenou partičku karet, protože se necítil dobře. A pak přišla ta špatná zvěst o útoku čínské chřipky. „Čerstvý test potvrdil nákazu koronavirem,“ oznámili včera vpodvečer Bohemians.

„Čestný prezident Bohemians Praha 1905 Antonín Panenka byl převezen do nemocnice na jednotku intenzivní péče. Je připojen k přístrojům, které podporují jeho životní funkce.“ Tato informace na portálu vršovického klubu spustila vlnu obav. Bohužel opodstatněných. „Tonda leží na JIP v Benešově. S manželkou jim bylo několik dní špatně, jen leželi, spali a hodně zhubli. Ve středu Tonda dvakrát zkolaboval, volali obvoďáka, ten záchranku a odvezli ho do benešovské nemocnice,“ sdělil Blesku dobře obeznámený zdroj. Podle informací z nemocnice má bývalý záložník oboustranný zápal plic. Dnes se rozhodne, zda bude převezen do některé z pražských specializovaných nemocnic. Jeho paní se léčí doma.

Přitom ještě před několika dny byl na fotbalovém zápase, po němž hned šestici hráčů potvrdili koronavirus! „V úterý jsme si volali a měl ten nezastavitelnej kašel. Říkal jsem mu, Toníku, ty máš to samý co já,“ pověděl Blesku slavný hráč a Panenkův velký kamarád Ladislav Vízek, který s koronavirem zápasil v březnu a vyhrál. „Tonda mi říkal, že je mu blbě a že jde na testy. Musíme věřit, že to bude dobrý,“ dodal Vízek.

Tak tak, musíme! Antonín Panenka bájnou penaltou ve finále mistrovství Evropy 1976 přelstil gólmana Němců Maiera. Teď musí přelstít zákeřný virus a je jedno, jestli to bude dloubákem jako tenkrát v Bělehradě, nártem nebo placírkou.

Tondo, bojuj!