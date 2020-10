Češi vyhráli pro nemocného Panenku. Držíme mu palce, vzkázal Šilhavý

„Než začnu hodnotit zápas, chtěl bych za celý tým pozdravit Tondu Panenku. Když jsme se dozvěděli, že leží v nemocnici, byli jsme smutní. Všichni mu držíme palce, nejen já, ale celý tým. Věříme, že to dobře dopadne,“ začal do kamer trenér národního týmu.

Autor slavné penalty, jehož dloubák zařídil československé reprezentaci vítězství na mistrovství Evropy 1976, byl v úterý, kdy se mu přitížilo, převezen do nemocnice a je připojený na přístrojích. „Měli jsme jít na karty ještě s Karolem Dobiašem, ale Tonda mi volal, že je mu blbě a bolí ho celé tělo,“ řekl Sportu fotbalový internacionál Ladislav Vízek.

Čeští reprezentanti v Larnace hráli i pro svého slavného předchůdce. „Z celkem jasného zápasu jsme udělali drama, soupeř hrozil z bejků a strachovali jsme se o vítězství. Sestava doznala změny, v koncovce jsme to uspěchali, překombinovali nebo tam byli pozdě. Z tohoto pohledu jsme zápas mohli dohrát víc v klidu a vést o dvě branky, ale udělali jsme z toho drama,“ řekl kouč Šilhavý.

Zbytečného strachování o výsledek litoval i kapitán Vladimír Darida. „Kdybychom dali na 3:1, mohlo to bý klidnější. Plnili jsme víceméně to, co jsme si řekli, až na dvě krátké pasáže jsme utkání měli pod kontrolou,“ dodal záložník bundesligové Herty Berlín. „Někdy jsme mohli být přímočařejší a zkusit to hrát jednodušeji, ale chtěli jsme si zahrát a udělat hezké akce,“ vyjmenoval nedostatky.

Reprezentační premiéra se povedla stoperu Tomáši Petráškovi. „Spoluhráči mě přijali skvěle, trenéři i realizační tým, jsou to velcí profesionálové, chovám k nim úctu a jsem vděčný za to, že tady můžu být. Sám cítím, že dokonalé to nebylo, ale na první záps v reprezentaci to nebylo špatné. Soupeři jsme toho moc nedovolili, ve vápně soupeře jsme byli nebezpeční, hráči tam šli agresivně. Já měl i šanci, normálně jsem zvyklý, že tohle dávám. Tak snad příště,“ ohlédl se za utkáním vysoký zadák Rakówa.

