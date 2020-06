Legendy „S“ v akci: Šmicer zpět ve slávistickém, kdo je nejlepší golfista? | iSport.cz

Petr Kouba se snaží poslat míč do jamky, v pozadí Radek Bejbl • Pavel Mazáč / Sport

Před pár týdny byl Vladimír Šmicer popotahovaný mnohými fanoušky Slavie, že si během padesátých narozenin lékaře Petra Barny navlékl dres hokejové Sparty. Pro uklidnění slávistické obce, vítěz Ligy mistrů z roku 2005 hrál tentokrát opravdu za sešívané. Na bílém tričku měl na levé straně viditelné logo klubu z Edenu. A Slavii táhl tak, jak byl zvyklý po celou aktivní kariéru.

Bývalý útočník a finalista z mistrovství Evropy 1996 na technicky náročném hřišti zahrál výborných třiaosmdesát ran a z golfistů hrající za červenobílé barvy byl nejlepší. Stejného výsledku dosáhl i Pavel Mareš, někdejší univerzál Sparty, s kterou získal dva mistrovské tituly (2003 a 2007).

GALERIE | Podívejte se, jak se změnily fotbalové legendy

Všechny hráče strčil do kapsy Jiří Jarošík, jenž obešel Barboru ve skvělém rytmu. Čtyřnásobný vítěz české ligy (1997, 2000, 2001, 2003) zahrál dvě birdie, k tomu přidal osm parů a suverénně zvítězil o čtyři rány. Tím tak pomohl Spartě k jednoznačnému vítězství, počítalo se šest nejlepších výsledků z každého mužstva. Letenští zvítězili jasným poměrem 516:568.

„Ve fotbale je to už delší dobu naopak, tak jsme si my sparťané udělali radost aspoň dnes. Ale věřím, že i na hřišti začneme Slavii prohánět. Výkony Kotalovy Sparty začínají mít konzistenci. To mě moc těší,“ usmál se Bielik.

Velmi dobře hrál Jozef Chovanec, současný šéf rozhodčích, dařilo se i Tomáši Ujfalušimu, vítězi Evropské ligy s Atlétikem Madrid (2010). Na hřišti se představil také Radek Bejbl, Jaroslav Černý, Vlastimil Vidlička, Petr Kouba, Horst Siegl, František Straka, Ivan Hašek či Petr Mikolanda.

Po prvním dnu vede Sparta 1:0, další klání se odehraje v červenci na Kácově, poslední dva turnaje Golfového derby se uskuteční v srpnu a v říjnu na Mstěticích.

Výtěžek turnaje na Barboře pomůže teplické nemocnici Krajská zdravotní.

Na kompletní výsledky golfového turnaje někdejších fotbalových hvězd se podívejte zde »

Hrajeme pro tebe, Ivane. Hlinku uctily hvězdy jen pár metrů od místa tragédie

Golf je zpátky! Minuta ticha za Floyda, s mikrofony a bez diváků