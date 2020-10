Po dlouhých šesti letech se objeví na startu Velké pardubické žena. Veronika Škvařilová-Řezáčová (23) je dle bookmakerů naprostá outsiderka, sama se ale usmívá: „Uvidíme, třeba budu mít štěstí!“

Jak se zrodil plán jet Velkou pardubickou?

„Jezdím koně All Scatera, kterého trénuje moje máma, a byly jsme domluveny, že pokud by se mu v kvalifikaci omylem zadařilo, že Pardubickou poběžím já. A on to zvládl docela hezky!“ (úsměv)

Čím to, že žokejek je na velkých českých dostizích tak málo?

„Jezdíme asi tři nebo čtyři a myslím, že i ony tu šanci brzy dostanou. Ale je to o tom, že musíte narazit na tým lidí, kteří vám věří a půjčí vám koně.“

Jak se na vás tváří mužští konkurenti?

„S pohrdáním jsem se nesetkala, takže doufám, že mi to přejí… Ale před dostihy se moc nepotkáváme, já tam mám vlastní zázemí: šatnu, sociálky, prostě všechno svoje. Jsem tam sama, mám tam svůj klid a to mi naprosto vyhovuje!“

V neděli přijde vaše životní šance, ale kvůli koronavirovým opatřením se poběží bez diváků. Mrzí to hodně?

„Určitě trošku jo, ale já nemám to porovnání. Pardubickou jsem ještě nejela, takže nevím, jaké to tam je s diváky. Podpora od fanoušků, kteří tleskají, asi chybět bude, ale aspoň si říkám, že budu mít klid a budu se moci maximálně soustředit na ten závod.“

Sázkové kanceláře vám přidělily kurz 750:1. Lze i z pozice totálního outsidera uspět?

„Asi musíte mít štěstí! (úsměv) Možné to určitě je, vždyť je to Velká pardubická, nějaký kůň může spadnout… Já ale budu dělat hlavně vše pro to, abychom se oba vrátili živí a zdraví a abychom to pokud možno dokončili a nasbírali zkušenosti pro příště.“

Velkou pardubickou si tedy v neděli odškrtnete, co je váš další cíl?

„Tohle byl velký rodinný sen, ale že bych už měla připraveno něco dál, to ne. Chci hlavně jezdit, abych z toho měla dál radost, jinak žádné obrovské ambice nemám.“