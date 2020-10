Fukal: O Hložka jsem měl strach. Co stopeři pro EURO a Coufal v Anglii?

Co říkáte na český výkon na Kypru?

„Nebyl úplně optimální, trenér i hráči to určitě vědí, jak to odehráli. Viděl jsem tam i pozitivní věci. Jde o reprezentační utkání a tady se výhra vždycky počítá. Určitě také předvedení hráčů z širšího kádru, kteří přichází v úvahu směrem k mistrovství Evropy. Pozitiva tam byla, nemůžeme všechno kritizovat.“

Prověřil takový soupeř stoperskou dvojici Petrášek, Hovorka, kteří za reprezentaci nastoupili poprvé?

„Je to reprezentace, jakkoliv může být Kypr podceňovaný. Pro stopery to taková prověrka určitě nebyla. Nicméně David Hovorka má za sebou těžké zápasy ve Slavii, Petrášek hraje nejvyšší soutěž v Polsku (za Raków). Před ním klobouk dolů, osobně si ho pamatuju ještě z Hradce, jakou cestou šel a kam se dostal. O tom už sám mluvil, že dostat se do reprezentace a na takovou úroveň je pro něj něco jako pohádka. Oba to odehráli v pořádku, ale ať tam nastoupí kdokoliv, chce to lepšího soupeře, to vás prověří daleko víc.“

Je podle vás Hovorka adeptem na základní sestavu i ve chvíli, kdy národní tým nastoupí v nejsilnějším možném složení?

„Rozhodně udělá všechno pro to, aby se dostal do kádru pro EURO. O to se určitě porve, Slavii čeká Evropská liga, pokud bude hrát v základní sestavě, tam dostane hodně možností, jak se ukázat. Je to jeden z adeptů na stopera. Petrášek to samé, jsou to hráči, co nemají nic předem prohraného. Ale chci říct ještě něco trošku jiného.“

Povídejte...

„Četl jsem to i na nějakém fanouškovském fóru. Pokud odchází Coufal do Anglie za Součkem, v zahraničí budou nastupovat i další hráči, jako to fungovalo kdysi, že těch hráčů budou desítky, tak pro národní tým je to nejlepší. Hráči pak nastupují každý týden do těžkých zápasů, což jim ohromně pomůže.“

Coufal proti Kypru nehrál, přednost dostal Kadeřábek. Na pravé straně má český tým velkou sílu, že?

„Je to skvělé, smekám i před Kadeřábkem. Trošku znám situaci Hoffenheimu. V době, kdy jsem hrál v Německu,