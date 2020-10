Velká pardubická 2020: kdo je kdo na startu? Favorité i šance na překvapení

Osmnáct koní, žádná klisna, čtyři předchozí šampioni a ze zahraničí pouze slovenský matador Vandual. To je startovní listina 130. ročníku Velké pardubické se Slavia pojišťovnou, která se běží dnes od 16:40. Poprvé v historii bez diváků - kvůli protikoronavirovým opatřením. Ale aspoň se poběží, díky výjimce, kterou se pořadatelům podařilo vyjednat. Kdo se objeví na startu?

Okomentovaná startovní listina Velké pardubické 2020

1 All Scater (kurz na vítězství 700:1)

10letý hnědák valach, j. Veronika Škvařilová, trenérka Jana Řezáčová, DS Řezáčová-Mikule

All Scater se do Velké pardubické dostal posledním místem v závěrečné, čtvrté kvalifi kaci. Už tam nastupoval jako outsider a tuto roli bude mít i dnes. Zatím ve své kariéře absolvoval 17 startů a jen dvakrát se dokázal umístit, skončil druhý, ale to se psal rok 2016. Realizační tým si plní svůj sen. Překonání libovolného ze soupeřů bude úspěch.

2 Lodgian Whistle (7,77:1)

7letý ryzák valach, žokej Jaroslav Myška, trenérka Štěpánka Myšková, Stáj Jeso

Zkušený žokej stále čeká na vítězství ve VP a Lodgian Whistle by mu sen mohl splnit. Jako mladší dokázal vyhrát ve Francii, v dalších tamních dostizích se neztratil. Loni vyhrál Cenu Labe, předzkoušku VP, letos vyhrál třetí kvalifi kaci. Celkem má na kontě 6 překážkových vítězství. Na „tabuli“ mezi prvními pěti by neměl chybět, realizační tým už několikrát ukázal, že koně umí připravit na minutu přesně.

3 Hegnus (5,5:1)

12letý hnědák valach, žokej Lukáš Matuský, trenér Radek Holčák, Stáj Ševců

Velký talent, kterého brzdily zdravotní trable. VP zvládl už dvakrát, v roce 2016 byl pátý a o dva roky později druhý. Během své kariéry dvakrát vyhrál kvalifi kaci, v roce 2015 také Cenu Labe. Letos absolvoval jediný start, těsně prohrál s Theophilem v první kvalifi kaci. Zkušený trenér ho připraví perfektně, a tak by měl zcela jistě bojovat o vítězství. Lukáš Matuský absolvuje s Hegnusem první start.

4 Bugsie Malone (65:1)

10letý hnědák valach, jezdec Adam Čmiel, trenér Radek Holčák, AGA-Vlachovice

Tréninkový partner Hegnuse, který je v českém tréninku dva roky. Loni startoval v Meranu v Gran premiu a skončil šestý. Od letošního roku se věnuje krosům, v první kvalifi kaci byl devátý a čtvrtou nedokončil. Už jezdecké obsazení ukazuje, kdo by měl být z dvojice Radka Holčáka lepší. Kandidát doběhu ve středu pole, který může zabojovat o nižší dotaci při ideálním průběhu.

5 Catch Life (45:1)

12letý ryzák valach, žokej Niklas Lovén, trenér Radim Bodlák, Vikorie UH

Zkušený kůň, který toho má hodně naběháno, už absolvoval 47 překážkových dostihů. Rok začal v Bratislavě, v Pardubicích se představil v třetí kvalifikaci a doběhl druhý, o tři týdny později skončil v kvalifikaci čtvrtý, a tak byl do dostihu dohlášen. Pokud zopakuje výkony z kvalifikací o nižší dotace, může bojovat. Trenér Bodlák a švédský žokej se znají, jsou podepsáni pod úspěchy klisny Delight My Fire.

6 Casper (25:1)

8letý hnědák valach, žokej Sertaš Ferhanov, trenér Čestmír Olehla, DS Pegas

Jediný polokrevník na startu, který se ve své kariéře věnuje pouze překážkám, vyhrál v Itálii i ve Francii. Drtivou většinu svých startů dokončil na předních pozicích, letos byl šestý v první kvalifikaci a druhý na konci srpna v dostihu na 5200 metrů. Čestmír Olehla ví, co kůň pro VP potřebuje, Sertaš Ferhanov je ostříleným jezdcem, dotovaný doběh je v Casperových silách, možná i o trochu více.

7 Mazhilis (22:1)

11letý hnědák valach, žokej Jiří Kousek, trenér Josef Váňa st., Köi Dent

Jsou to už čtyři roky, co pod Janem Kratochvílem vyhrál Gran premio v Meranu. Na začátku loňského roku změnil disciplínu a přestoupil na krosy. Pod Janem Kratcohvílem dokončil na čtvrtém místě, letos se představil třikrát, doběhl sedmý, pátý a ztratil jezdce. Tím, že patří do stáje Josefa Váni, musí se s ním počítat. Výhodou je přítomnost Jiřího Kouska v sedle, neboť s Velkou má bohaté zkušenosti.

8 Sottovento (7,77:1)

8letý hnědák valach, žokej Jan Kratochvíl, trenér Josef Váňa st., Statek Chyše

Kometa letošní sezony, rozběhal se třetím místem, ve druhé kvalifikaci byl druhý a čtvrtou pod Janem Odložilem vyhrál. Loni byl třetí v Ceně Labe. Zejména výsledky z kvalifikací a také fakt, že si ho vybral stájový jezdec Jan Kratochvíl, napovídají, že ambice v dostihu nejsou malé. Během své kariéry třikrát vyhrál. Jednoznačně kandidát na umístění mezi prvními třemi.

9 Dulcar de Sivola (45:1)

7letý hnědák valach, jezdec Josef Borč, trenér Stanislav Kovář, DiJana Dobšice

V České republice už je třetím rokem, Josef Borč je jeho stálým jezdcem. Loni dokončili VP na devátém místě. Letos se představili jen jednou v první kvalifikaci, kde obsadili překvapivě čtvrté místo. V českém tréninku absolvoval celkem devět startů a maximem jsou dvě druhá místa. Stanislav Kovář v minulosti připravoval Ribelina, a tak ví, co Velká potřebuje, ale měl by doběhnut na konci první desítky.

10 Stretton (10:1)

10letý hnědák valach, žokej Marek Stromský, trenér Stanislav Popelka, Nýznerov

Jeden z favoritů. Překážkových dostihů absolvoval 25, všechny dokončil a jen jednou nebyl mezi nejlepšími pěti. VP už absolvoval dvakrát. V roce 2018 byl třetí a loni druhý. Stanislav Popelka patří k top trenérům, před pěti lety proběhl cílem první Nikas, který byl následně diskvalifikován pro doping. Marek Stromský je zkušeným žokejem, a pokud se mu podaří prolomit prokletí Velké, může z toho být příčka nejvyšší.

11 Mahony (55:1)

8letý hnědák valach žokej Hakim Tabet, trenér Stanislav Popelka, Quartis-Zámecký Vrch

Ostřílený překážkový kůň, který byl na startu Velké pardubické už v loňském roce, ale pro pád nedokončil. Před dvěma roky vyhrál Cenu Labe, přípravný dostih na Velkou. Letos se na dostihové dráze představil dvakrát, v první kvalifikaci byl pátý a čtvrtou nedokončil. Otázkou je jezdec, Hakim Tabet bude v Pardubicích startovat poprvé, a tak bude záležet, jak se vyrovná s místními specifiky.

12 Ribelino (100:1)

12letý hnědák valach, žokej Thomas Boyer, trenér Luboš Urbánek, Lokotrans

Vítěz Velké pardubické 2015. Od té doby absolvoval 16 dostihů, šest nedokončil a jen třikrát doběhl mezi prvními pěti. Letos se představil dvakrát, v první kvalifikaci byl jedenáctý a v té čtvrté pátý. Jeho letošním parťákem je Thomas Boyer. Na startu Velké pardubické bude počtvrté, ale velké šance na úspěch nemá. Jednociferné umístění bude úspěch stejně jako dokončení dostihu.

13 Vandual (22:1)

12letý ryzák, žokej Romain Julliot, trenér Marián Štangel, VADUAL (Slovensko)

V minulosti býval velmi dobrým rovinovým koněm, postupně přešel na skoky, kde je spolehlivý. Velkou pardubickou absolvoval dvakrát a vždy skončil osmý. Letos se představil dvakrát, v úvodní kvalifikaci byl osmý a v závěrečné druhý. V sedle bude mít zkušeného francouzského jezdce, který krosové dostihy zná, a tak z toho může být boj o nižší dotované pozice.

14 Player (20:1)

8letý ryzák valach, žokej Marcel Novák, trenérka Lenka Kvapilová, Nýznerov

Na start Velké pardubické se postaví podruhé, loni nedokončil. Letos startoval v první kvalifikaci, kde doběhl na třetím místě, na konci srpna se představil v jednom z rámcových dostihů, kde finišoval na druhém místě. Výhodou je ostřílený jezdec bez bázně a hany. Kandidát na nižší dotovaný doběh, 6. nebo 7. místo.

15 Theophilos (5:1)

10letý hnědák valach, žokej Jan Odložil, trenér Josef Váňa st., Dostihový klub iSport-Váňa

Obhájce vítězství. Josefa Bartoše střídá v sedle Jan Odložil, který s Theophilem startoval už loni v srpnu. Letos vyhrál úvodní kvalifikaci, v té třetí předvedl nejistý výkon a skončil čtvrtý. Vrací se mu „beránky”, s kterými by se měl lépe soustředit. Za poslední tři roky byl jednou zadržen, jinak vždy doběhl mezi nejlepšími. Zkušeností má dost, při dobrém průběhu by neměl mezi nejlepšími chybět.

16 No Time To Lose (17:1)

11letý hnědák valach, jezdec Jakub Kocman, trenér Josef Váňa st., DS Paragan

Vítěz VP 2017, kdy se běželo na velmi těžkém podkladu. Letos se nedá čekat tak měkko, proto i šance čtvrtého ze svěřenců Josefa Váni nejsou tak vysoké. V tomto roce se představil třikrát, dvakrát na distanci 3300 metrů, jednou byl třetí a jednou nedokončil. Start si zajistil ve třetí kvalifikaci. V sedle zažije návrat do Velké jezdec Jakub Kocman, naposledy startoval před pěti lety. Střed pole.

17 Tzigane du Berlais (7,77:1)

9letý hnědák valach, žokej Jan Faltejsek, trenér Pavel Tůma, DS Dr. Charvát

Další z vítězů Velké pardubické, prosadil se v roce 2018. Od té doby se mu příliš nedaří. Při loňské Velké pardubické skončil na Velkém Tasixově příkopu, letos startoval pouze v závěrečné kvalifikaci, kde skončil šestý. Spíš mu svědčí měkčí podklad a také poslední výsledky nejsou příliš přesvědčivé. Výhodou je přítomnost velmi zkušeného jezdce v sedle, spíš kandidát na nižší dotovaná umístění.

18 Talent (25:1)

9letý ryzák valach, žokej Martin Liška, trenérka Hana Kabelková, DS Kabelkovi

Příslušník širší tuzemské krosové špičky. V letech 2018 a 2019 vyhrál dva kvalifi kační dostihy. Loni byl na startu VP a bral sedmé místo. Letos se stal jeho stálým partnerem žokej Martin Liška a představil se ve dvou kvalifi kacích, třetí a čtvrté. V obou bral třetí místo. Z dvaceti kariérních překážkových startů vyhrál šest, dnes odpoledne by měl bojovat o umístění mezi nejlepšími pěti.

STARTOVNÍ LISTINA VELKÉ PARDUBICKÉ 2020 # Kůň jezdec/jezdkyně kurz 1 All Scater Veronika Škvařilová-Řezáčová 700:1 2 Lodgian Whistle ž. Jaroslav Myška 7,77:1 3 Hegnus ž. Lukáš Matuský 5,5:1 4 Bugsie Malone Adam Čmiel 65:1 5 Catch Life ž. Niklas Lovén 45:1 6 Casper ž. Sertaš Ferhanov 25:1 7 Mazhilis ž. Jiří Kousek 22:1 8 Sottovento ž. Jan Kratochvíl 7,77:1 9 Dulcar De Sivola Josef Borč 45:1 10 Stretton ž. Marek Stromský 10:1 11 Mahony ž. Hakim Tabet 55:1 12 Ribelino ž. Thomas Boyer 100:1 13 Vandual ž. Romain Julliot 22:1 14 Player ž. Marcel Novák 20:1 15 Theophilos ž. Jan Odložil 5:1 16 No Time To Lose Jakub Kocman 17:1 17 Tzigane Du Berlais ž. Jan Faltejsek 7,77:1 18 Talent ž. Martin Liška 25:1

Kompletní seznam, včetně přihlášek do Ceny Labe a Ceny Vltavy, najdete na www.dostihyjc.cz.

VÍTĚZOVÉ KVALIFIKACÍ

I.: Theophilos - Josef Bartoš (DK iSport-Váňa, trenér Josef Váňa)

II.: Ange Guardian - Jiří Kousek (Stáj Anděl strážný, trenér Josef Váňa)

III.: Lodgian Whistle - Jaroslav Myška (Stáj Jeso, trenérka Štěpánka Myšková)

IV.: Sottovento - Jan Odložil (Statek Chyše-Váňa, trenér Josef Váňa)