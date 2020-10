Musel opustit benešovskou nemocnici. To kdyby se jeho stav zásadně zhoršil. Od pátku se Antonín Panenka (71), jenž čelí koronaviru, léčí ve všeobecné fakultní nemocnici. Jak je o něj na JIP plicního oddělení postaráno?

Šest lůžek, dva ventilátory a velké množství neinvazivních ventilátorů, které se používají u pacientů, kteří nepotřebují jejich invazivní formu. To je vybavení jednotky intenzivní péče nemocnice na pražském Karlově náměstí, kde se teď o fotbalovou legendu starají.

„Hlavní výhodou našeho oddělení je to, že je intermediální jednotkou. Tedy propojením či přechodem mezi JIP a standardním oddělením,“ vysvětluje MUDr. Jiří Votruba, Ph.D., primář 1. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí VFN. „Máme možnosti některých technických vychytávek při péči o pacienty, například HFNO ventilaci (High-Flow Nasal Oxygen). To je novější typ oxygenace, který se zavádí do nosu, má vysoký průtok a u některých pacientů s covidem se velice osvědčil,“ dodává.

Podle primáře Votruby jeho oddělení v současnosti netrápí ani nedostatek dobrých lékařů a zdravotních sester. „Jsem tedy velice spokojený,“ potvrzuje. Antonín Panenka , jehož stav by měl být nyní stabilizovaný, je opravdu v těch nejlepších rukou.

Legendu československého fotbalu Antonína Panenku v pátek převezli z Benešova na specializované pracoviště v nemocni na Karlově náměstí, kde bojuje se zápalem plic doprovázeným covidem







