Čínská chřipka ho drsně faulovala, jenže mistr fotbalových kulišáren ji přelstil. Antonín Panenka (71) to přes ni dloubnul stejně jako bájnou desítku za Maierova záda ve finále mistrovství Evropy 1976 Bělehradě. Teď ještě vykurýrovat oboustranný zápal plic. U rodinného krbu, k němuž ho ve středu lékaři pustili po týdnu stráveném ve špitálu, to ale určitě bude raz dva.

Jste venku z nemocnice, jak se cítíte?

„Děkuji za optání. Testy na covid mám negativní a je mi vážně už o moc líp.“

Plíce vás nezlobí?

„Už ani ne, beru nějaké prášky a mám jít na rentgen. Pak uvidím, co bude dál, teď nevím.“

Bál jste se?

„Příjemné to nebylo. Mám trochu obavy, aby se to nevrátilo, ale věřím, že ne. Věřím, že to nejhorší mám za sebou.“

A máte kolem sebe rodinu.

„To je to hlavní. Nemocniční péče je důležitá, ale to víte, doma je to úplně jiný pocit.“