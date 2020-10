Povýšený asistent Chytrý: stáž v Ajaxu i handicap. Svému jménu dělá čest

Pohádkový svět má Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého, ten český fotbalový Šilhavého, Chytrého a Veselého. Je to sehraná trojice, která spolu tuzemskem kočuje už několik let. Velitelem v ní je Jaroslav Šilhavý, který šéfuje národnímu týmu jako hlavní trenér, Jiří Chytrý mu pomáhá jako asistent, Milan Veselý cepuje brankáře. Šilhavého však napadl COVID-19, a tak dnes z ústraní vystoupí Chytrý, do bitvy ve Skotsku v Lize národů povede reprezentaci právě on.