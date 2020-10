NEJ sestava reprezentační historie: nejlepší střelec MS, Čech není v bráně

Začalo to remízou 1:1 s Maďarskem v roce 1906 a skončilo nedělním vítězstvím 2:1 v Izraeli. Podtrženo, sečteno: česká a československá fotbalová reprezentace má na kontě už 801 zápasů ve své téměř stodvacetileté historii. Deník Sport sestavil elitní jedenáctku reprezentantů. S předválečným hrdinou Oldřichem Nejedlým, přes ikonického Josefa Masopusta, střelce nejslavnější branky Antonína Panenku až po nejúdernější zbraň historie národního týmu Jana Kollera. Bez Josefa Bicana, jemuž kolotoč dějin a událostí vzal možnost předvést svůj um výrazně i v reprezentačním dresu. Jak hlasovali čtenáři iSport.cz - výsledky ankety zde »

Na zlatém mistrovství Evropy v Bělehradě byl zvolen nejlepším gólmanem turnaje, paradoxně chyboval ve finálovém utkání, kdy šel moc suverénně na centr, Němci srovnali na 2:2 a šlo se až do penalt. „O nezapomenutelnou slávu Tondy Panenky jsem se postaral já,“ smál se po letech.

Narozen: 21. května 1942 Zápasy/branky: 63/0 Největší úspěch: 1. místo ME 1976 Klubová angažmá: Prostějov, RH Brno, Spartak Brno, Dukla

Na stříbrném mistrovství světa v Chile byl klíčovým členem mužstva, získal také bronz z evropského šampionátu. Traduje se, že to byl právě on, kdo jako první začal používat skluz. Býval velmi tvrdým a nesmlouvavým hráčem. V roce 1963 si zahrál za výběr světa ve Wembley.

Narozen: 28. října 1930 (zemřel ve věku 74 let) Zápasy/branky: 56/1 Největší úspěch: 2. místo MS 1962, 3. místo ME 1960 Klubová angažmá: Gottwaldov, Dukla

Byl kapitánem výběru Dušana Uhrina staršího, který v roce 1996 šokoval v Anglii postupem do finále evropského šampionátu. V semifinálovém rozstřelu proti Francii naprosto s přehledem proměnil rozhodující penaltu. „Kluci řekli, ať to jdu kopat, tak jsem šel,“ vypravoval.

Narozen: 22. června 1964 Zápasy/branky: 64/2 Největší úspěch: 2. místo ME 1996 Klubová angažmá: Cheb, Vítkovice, Kaiserslautern, Drnovice, Brno

Narozen: 5. prosince 1931 (zemřel ve věku 79 let) Zápasy/branky: 75/1 Největší úspěch: 2. místo MS 1962, 3. místo ME 1960 Klubová angažmá: Dukla, Jablonec

Byl kapitánem na bronzovém EURO v Portugalsku, klíčovou roli měl i o osm let dříve na turnaji v Anglii. V roce 2003 byl vyhlášen nejlepším fotbalistou Evropy. Obrovský dříč, nezpochybnitelný šéf mužstva. V září 2004 v národním mužstvu skončil, aby se do něj o rok později vrátil.

Narozen: 30. srpna 1972 Zápasy/branky: 91/18 Největší úspěch: 2. místo ME 1996, 3. místo ME 2004 Klubová angažmá: Dukla, Sparta, Lazio, Juventus

Nejslavnější hráč české historie. Ve finále mistrovství světa proti Brazílii poslal slavně Československo do vedení. V roce 1962 obdržel cenu Zlatý míč pro nejlepšího evropského fotbalistu. „Pro mě byl jedním z nejlepších hráčů Evropy. On a Beckenbauer,“ řekl o něm Pelé.

Narozen: 9. února 1931 (zemřel ve věku 84 let) Zápasy/branky: 63/10 Největší úspěch: 2. místo MS 1962, 3. místo ME 1960 Klubová angažmá: Teplice, Dukla, Schaerbeek

Autor nejslavnějšího okamžiku historie československého fotbalu. Ve finále evropského mistrovství v Bělehradě proměnil v rozhodující chvíli pokutový kop dloubákem. „Pokaždé, když to takhle někdo kopne, všichni říkají: To je Panenkova penalta. Jsem na to pyšný,“ řekl fotbalový básník.