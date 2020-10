Pět kovaných satrapů zabásnutého »Taťky«: Tihle potáhnou Berbrovu káru dál!

Despotu jim zabásli, tak vyhlásili, že z kopané se zvířecí podobou udělají fotbal s lidskou tváří. Začnou s tím prý v úterý. „Výkonný výbor se uskuteční v úterý 27. 10.,“ oznámil tiskový mluvčí FAČR Michal Jurman.

Bývalý agent bolševické StB Roman Berbr (66) sedí ve vyšetřovací vazbě coby obviněný v obří korupční kauze. Sirotci »Taťky Berbra« budou při videoschůzi rokovat o budoucnosti.

Berbr rezignoval na post místopředsedy ze šatlavy, jeho choť Dagmar Damková (45) složila funkci na svobodě. Ve strahovské vládě jich zbylo deset a odstoupit odmítli. „V tuto chvíli je nejdůležitější zastavit nabírání vody do lodi a není tady prostor pro to, abychom mezi sebou začali politikařit a vymýšlet, kdo si sedne na jakou židli,“ prohlásil předseda svazu Martin Malík.

Šéfuje těm, kteří díry do člunu udělali sami. Tím, že buď ze strachu, či touhy po vlastním prospěchu veslovali tak, jak Berbr pískal. Museli vědět, že falešně! Co chtějí reformovat?

„Bylo by zbabělé říct, že odcházíme. Měli bychom to být my, kdo podnikne kroky pro obnovení důvěry v český fotbal,“ dodal Malík. Sebereflexe není zbabělost a nositel řádu Za chrabrost, aristokratický táta Kraus z Pelíšků by nad ním zakroutil hlavou: „Co chtějí reformovat? Vždyť jsou to pořád ty samí lidi.“

Berbrovi satrapové Malík, Liba, Votík, Blaschke, Kula…

Marek Malík (50), předseda

Předseda FAČR Martin Malík • Foto Sport/Jaroslav Legner

„Zvítězil celý fotbal,“ zvěstoval v prosinci 2017, kdy byl zvolen do čela asociace. Prohrál! Jako bývalý kriminalista měl mít čich na to, co Berbr provádí, a jeho funkce mu velela zasáhnout. Nezasáhl.

Miroslav Liba (62), člen za Čechy

Fotbalový šíbr a někdejší prvoligový rozhodčí Miroslav Liba • Foto Profimedia.cz .

Někdejší sudí. V korupční aféře roku 2004 se provalilo, že rozdával žluté karty na objednávku. Vyvázl bez trestu, šéfuje Středočeskému svazu a Berbr si ho chystal jako svého nástupce v roli šedé eminence.

Rostislav Votík (65), člen za Čechy

Šéf Karlovarského fotbalového svazu Rostislav Votík • Foto Profimedia.cz

Dělal Berbrovi šoféra, dodnes mu přezdívka »Řidič « zůstala a točením volantem se propracoval až na funkci předsedy Karlovarského svazu. Kovaný berbrovec, vždy dva kroky za svým guru.

Michal Blaschke (51), člen za Čechy

Coby rozhodčí proslul čtyřmi penaltami v zápase Jirny – Přední Kopanina (7:0). Jako šéf Pardubického svazu pak tím, že na Berbrův befel vybíral poslušné kluby, k nimž se dostanou peníze z dotací.

Karel Kula (57), člen za Moravu

Bývalý reprezentant a šéf Moravskoslezského svazu Karel Kula • Foto Profimedia.cz

Bývalý reprezentant vládne Moravskoslezskému svazu a prokazoval Berbrovi loajalitu. V pozici předsedy tamní komise rozhodčích podržel Berbrova provařeného koně Miroslava Ozaniaka.