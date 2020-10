Tvářičku má sice jako andílek, ale zdání klame! Německý tenista s ruskými kořeny Alexander Zverev (27) nebude žádné neviňátko. Jen co utichla zvěst, že jeho poslední partnerka Brenda Pateaová s ním čeká dítě, přišla s děsivou zpovědí jeho další ex Olga Šarypovová (23), které Saša způsobil děsivé trauma!

Šikana, týrání, v tom je podle někdejší talentované tenistky Zverev mistr. „Stala jsem se obětí domácího násilí. Poprvé se to stalo hned na začátku vztahu. Došlo k hádce a on mi narazil hlavu do zdi, až jsem spadla,“ popisovala křehká dívka děsivé scény s finalistou nedávného US Open.

„Co se stalo potom. Řval na mě, křičel, že jsem upadla sama, že on nic neudělal,“ pokračovala Šarypovová. A dál? „Proč jsem neodešla? Jak to, že jsem mu odpustila? To jsou otázky, na které neumím odpovědět. Milovala jsem ho a i přesto všechno jsem chtěla být s ním. Myslela jsem si, že to napravíme a chyby necháme v minulosti,“ svěřila se na Instagramu.

Pohár trpělivosti přetekl vloni v srpnu právě před americkým grandslamem. „Zbitá a bosá jsem utekla na newyorskou ulici. Nevěděla jsem, kam jít. Co mám dělat! Předtím se mě snažil udusit polštářem, přimáčkl hlavu ke zdi a paže mi zkroutil za zády takovým způsobem, že jsem se bála o život. Nebylo to poprvé ani naposledy, co na mě stáhnul ruku,“ vyprávěla půvabná tenistka.

„Byly okamžiky, kdy jsem nemohla popadnout dech. Tehdy neexistovaly barvy života, jen mlha a nepochopení z toho, co se děje,“ napsala a dodala: „Věřila jsem v lásku a snažila jsem se ji zachránit. Ale čas ukázal, že lidi se nemění.“

Jak se Šarypovová z traumatu dostala. „To povím později. Nebudu zticha, poněvadž tohle je téma, o němž je třeba mluvit. Nebojím se toho,“ uvedla odvážná krasavice. Více se rozpovídala pro web championat.ru. „Po takovém vztahu jsem potřebovala nějaký čas, abych se z toho psychicky vzpamatovala. Když se mi to povedla, rozhodla jsem se o tom promluvit. Do té doby jsem se bála,“ vysvětlila.

Olga je připravená na slovní útoky, kterými ji teď příznivci bývalého svěřence Ivana Lendla, zavalí. „Přežila jsem vztah s ním, přežiju i tohle. Jen chci, aby Saša pochopil, že dříve nebo později bude muset na všechno odpovědět. Jasně, neexistují svědci toho, když mě dusil. Stalo se to v soukromí, ale jsem připravena jít na všechny testy, včetně detektoru lži,“ uzavřela.