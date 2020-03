Lendl o tenisu, Jágrovi i zálibě v hokeji: Česky mluvím jen s mámou | iSport.cz

Telefon zvedl přesně v domluvený čas. „Rád si udělám chvíli, česky si vždycky s chutí popovídám,“ pousmál se někdejší tenista, který vynikal fyzickou připraveností i zabijáckým výrazem. Zrovna byl v autě na Floridě, kde žije. Hovor se několikrát přerušil, ale i tak jedna z nejvýraznějších postav československé sportovní historie vykládala téměř hodinu.

Jste slavící typ?

„Ne, ne. V klidu k tomu dojdu a jdu dál. Víc nic. (úsměv) Máme v plánu zajít s rodinou na večeři, ale to je tak všechno. Je moc fajn, když si lidi vzpomenou, popřejí mi, ale ani na to moc nejsem. Řeknu to takhle: není to pro mě ta nejdůležitější náplň dne.“

Nemáte rád humbuk kolem významného jubilea?

„Vůbec ne. Hlavně nerad koukám dozadu.“

Stočíme tedy rozhovor k tomu, co děláte teď. A obecně ke sportu.

„O. K. Super. Budu jenom rád. Velice rád si o tom popovídám.“

Stále platí, že nepijete alkohol? Nebo si při rodinné oslavě něco dáte?

„To se nemění. Nemám pocit, že je potřeba ho pít.“

Pořád vstáváte v šest hodin ráno?

„Ještě dřív, bohužel. Ne že bych chtěl, ale musím.“

Jak to?

„Máme dva pejsky, kterým není ani rok, takže je třeba s nimi jít ven.“

To vás hodně protáhnou, že?

„To jo, ale neberu to jako sport. Toho svého si trénuju sám, takže to zabírá docela dost času. Je potřeba, aby byl hodně venku, musí vydat spoustu energie. Protože jinak by běhal po baráku a nebylo by s ním k vydržení. Musí se utahat.“

Jaký jste psí trenér? Poslouchá vás?

„Určitě to neumím jako profesionál, ale základy zvládáme. Docela mě to baví. Je to příjemný, protože pes je rád, když je se svým pánem a dělá to, co po něm chce. Tedy aspoň většinou.“ (úsměv)

Trénovat znovu nějakého schopného tenistu, jako byl třeba Andy Murray, vás už neláká?

„Zatím ne. To by se muselo naskytnout něco, co by mi dávalo smysl.“

Jak slouží zdraví?

„Obě kyčle už mám umělé, ale díky, jde to. Měl jsem trošku problém s artrózou, ale lepší se to.“

S tím, jak vám jde golf, jste spokojený?

„Víte, co se o tom říká, ne?“

Že člověk nikdy není spokojený?

„Při golfu to platí dvojnásob. To je sport, při němž máte pocit, že to pořád není ono. Ať vám to jde jakkoliv. Nejsem výjimka, chci být pořád lepší a lepší.“