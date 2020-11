Kde zapomenout na hodně podivný rok? Těžko najdete krásnější místo než na pobřeží Malediv. A moc dobře to ví i světová tenistka číslo 12 Belinda Bencicová (23).

Švýcarka musela kvůli koronaviru odvolat účast na US Open i French Open a po překvapivém vypadnutí v 1. kole zářijového turnaje v Římě už další zápas raději nehrála. Teď je tak z ní spíš cestovatelka a expertka na oceány. „Hledám tu ryby a mušle!“ hlásí fanouškům v titěrných modrých bikinách. No nepomohli byste jí?

Jenže v malebných kulisách ostrovů v Indickém oceánu to pro ni není jen ráj na zemi, ale také místo, kde nabírá fyzičku na nadcházející sezonu. I když se to nezdá, tak první grandslam sezony v Melbourne je za humny. A protože hráči musejí v Austrálii před příletem do dvoutýdenní covidové karantény, vydají se ke klokanům o několik týdnů dřív, než bývá zvykem.

„Dáváte přednost cvičení večer, nebo ráno?“ vyzvídala? Sama protáhla svoji luxusní postavičku při západu slunce. „Aby se mi lépe spalo,“ vysvětlila švýcarská kráska se slovenskými kořeny, na níž fandové mohou oči nechat.