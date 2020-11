Oktanové číslo pohonných hmot Bořka Dočkala (32) na hřišti povážlivě klesá. Jeho motor zažehne ve chvílích, kdy to vůbec není potřeba. Sparta řeší slabinu tam, kde měla mít oporu.

Kapitán »Dočky« víc než nohy a nepopiratelný kumšt špílmachra používá ústa. Podle informací Blesku ke škodě rudého mančaftu.

Nejde ani tak o to, že Bořek při nedělním fiasku v Plzni (1:3) neupoutal ničím jiným než planými debatami se sudím Fraňkem. To už je takový jeho zápasový kolorit, ovšem zvěsti, jež přicházejí z letenského zákulisí, jsou jiná melta, a pohříchu notně hořká.

„Dočkal by měl být pozitivní vůdce, a je negativní vůdce. Všechny kritizuje a v kabině se pouští do hádek s trenérem Kotalem. Někteří kluci to samozřejmě dost těžce nesou,“ pověděl zdroj blízký štábu rudých.

Co se týká inteligence, hraje Bořek Dočkal mezi tuzemskými fotbalisty první ligu a ví o tom, ale pouštět se do války s šéfkoučem, to je něco, co plejerům neprochází ani v Hrobařových Kostomlatech ve IV. třídě…

Václav Kotal (68) má přezdívku »Kapelník« a je na něm, jakou muziku Bořkovi zahraje. Po děsu ve Štruncových sadech to byla diplomatická nota, byť za skřípání zubů.

Na otázku, co říká chabé produkci mazáků Dočkala a Krejčího, kteří mužstvo měli v ligovém šlágru táhnout, a netáhli, odvětil: „V prvním poločase byl paradoxně nejlepší Polidar, který se snažil, dokázal podržet spoustu míčů. To je odpověď. Od ostatních jsem čekal lepší výkon.“