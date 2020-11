Klasický pardubický sport, nebo trpělivost? Dynamo se musí rozhodnout

Tradice v Pardubicích velí, že každý rok se tady minimálně jeden trenér sbalí. Už dlouho to tady chodí tak, že vedení škrtne zápalnou šňůru a prásk, trenéra odpálíte někam hodně daleko. Přijde nový, lepší, s plánem. Ten se nezakecá... Aspoň vždycky to tak vypadá. Než po pár měsících je „ten s plánem“ zase na odstřel. Teď sem postupně blíží Milan Razým a jeho štáb. Ano, slavná sestava, která s Pardubicemi zázračně zachránila extraligu na konci minulého ročníku. Důvod? Prohrává se. Prohrává se hodně.

V první řadě by bylo ale dobré se zamyslet, proč je z Pardubic takový trenérský hřbitov. Vlastně ani nezáleží, kdo trenéra volí, stejně to s ním dopadne špatně. Kolotoč jede už pět let. Samozřejmě, že změna na lavičce může dost věcí změnit a zlepšit. Jenže taky platí, že když vyhazujete trenéra už během první čtvrtiny, jde o selhání managementu, že ho vůbec najal. Buď si ho neprověřil, nebo netrefil jeho možnosti.

Teď je hlavou klubu předseda představenstva Ondřej Heřman. A právě on je ten, kdo si v létě musel položit klíčové otázky. Jak chce trenér hrát a jaké k tomu dostane mužstvo? Kam ho chce posunout a jakým způsobem? Jak plánuje posunout mladé hráče v týmu? Kde by chtěl, aby Pardubice byly za tři roky?

Pokud si je nepoložil a chtěl „jen“ vyhrát, udělal chybu. Pokud si je položil, dostal na ně neuspokojivé odpovědi, a přesto Milana Razýma u týmu nechal, udělal chybu. Proto ho teď vyhodí, protože se netrefil ve výběru. Ale pokud slyšel od trenéra kvalitní vize a jasné představy, podrží ho. Měl by, ne? Když před šesti ostrými zápasy nikoho lepšího neviděl.

Současný vládce pardubického sportovního úseku nerad dělá chyby. Ještě méně o nich někde vypráví. Přímo nenávidí, když se pak veřejně přičítají na jeho účet. Takže pokud neucítí, že na Razýma je tým alergický, nebo že by něco trenér sám zabalil, podrží ho za každou, pomůže mu. Tak, jako před lety držel ve funkci Zdeňka Veneru. Dopředu znal, jakou má současný kouč pověst z minulých angažmá, jaké jsou jeho klady i zápory.

Čistě fakticky, není katastrofa, když jste při kotrmelcích kolem koronakrize poslední. Jen potřebujete mít plán, jak se zvednout. Nesmíte hnízdit dole, protože proto klub Petr Dědek nekupoval. Proto do něj nepumpuje svoje miliony.

Pokud Razým dostane dál podporu, je dost věcí, které musí v týmu rychle vyřešit. Obrovské mezery se otevřely v defenzivě. Od začátku sezony Pardubice patřily k nejhorším týmům v soutěži co do střel proti vlastní brance ze slotu. Nemají ucpaný ten nejnebezpečnější prostor, ze kterého padají góly. Paradoxní přitom je, že od prvních zápasů sezony trávily ve své obranné třetině velmi málo času. Jenže vyráběly hrubky a za ně platily. Samy mají pak hodně mizerné procento střelby. Důvod? Ran je sice relativně hodně, ale dost jich létá z prostorů, odkud branky moc nepadají. Totální zoufalost představují oslabení a úspěšnost přesilovek pod 9 % je taky těžká bída.

Úkolem trenéra taky musí být, aby do systému lépe zapracoval Jakuba Nakládala. Evidentně mu noty Milana Razýma nesedí. Nehraje v pohodě, není tolik dominantní, jak byste čekali. Přitom on je klíčovou postavou týmu. Chodí do všech herních situací a kolem něj se musí všechno točit. Když vidíte v Liberec, nemusíte se koukat na čísla na dresu a všimnete si, že na ledě je Ladislav Šmíd. A takhle dominantní musí být i Nakládal. Trenérova mise je, aby přišel na to, jak ho využít. Pak se zvednou i celé Pardubice.

Pokud ne? Ten co se nezakecá a má plán, brzy zaklepe na dveře.