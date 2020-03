Sparta - Baník: boj o život a Evropu v MOL Cupu. S Dočkalem, co Kanga? | iSport.cz

Sparta - Zlín: Kozák se pověsil do Kangova centru a posílá Letenské do vedení! • iSport.tv

Sezona se jí zatím vyvíjí jako podle scénáře katastrofického filmu. Už dnes ve čtvrtfinále MOL Cupu proti Baníku (18.00, ČT sport, ONLINE na iSport.cz) může Sparta udělat důležitý krok k tomu, aby ji částečně napravila. Triumf v poháru = cesta do Evropy. Hráče v rudém čeká zápas o všechno. Prohra znamená konec. „Pohár je pro mě rozhodující,“ ohlásil trenér Václav Kotal. I proto dumá nad tím, aby trefil vítěznou základní sestavu. Zdroje deníku Sport naznačují, že by v ní neměl chybět kapitán Bořek Dočkal.

Na začátku jarní části sezony stanovil sportovní ředitel Letenských Tomáš Rosický Václavu Jílkovi dva jasné cíle – obsadit druhé místo v lize a vyhrát národní pohár. Jílek už ve funkci trenéra není a první vytyčený úkol se při třináctibodovém manku na druhou Plzeň zdá jako sci-fi. Daleko reálnější je pro Václava Kotala s týmem ovládnout MOL Cup.

„Pohár je pro mě rozhodující,“ nebál se sparťanský trenér po remíze se Zlínem (2:2) ohradit při dotazu na nedělní derby. Nehodlal předbíhat. Potvrdil tím, že na Letné berou dnešní souboj se Slezany jako klíčovou bitvu, která jim může zachránit zpackanou sezonu.

V případě ovládnutí poháru by se Sparta automaticky kvalifikovala do předkola Evropské ligy. Za jistých okolností dokonce přímo do základní skupiny (zjednodušeně takto: pokud vítěz tohoto ročníku EL bude z Anglie, Španělska, Německa nebo Itálie a zároveň ve své zemi vyhraje domácí pohár, případně v lize skončí na místě zaručujícím postup do EL).

„Jde o čtvrtfinále, ve kterém se hraje o trofej. Sparta musí mít ty nejvyšší cíle. Vzhledem k tomu, jak se vyvíjí situace v lize, jde o velice důležitý zápas. Chceme utkání zvládnout a postoupit,“ burcuje Kotalův asistent Michal Šmarda.

Dočkal se Sáčkem. Bez Kangy

A podle informací deníku Sport tomu Sparta hodlá uzpůsobit základní sestavu. Vše nasvědčuje tomu, že se do hry vrátí Bořek Dočkal, který sobotní duel proseděl celý na lavičce náhradníků. Vedle něj by měl operovat Michal Sáček a zbylé místo zůstává neobsazené.

Variant je hned několik. Nejméně pravděpodobná je ta s Guélorem Kangou v základu. „Vše rozsekne zdravotní stav Ladislava Krejčího a Michala Trávníka před výkopem,“ řekl Sportu člověk obeznámený s děním v klubu.

„Baník se netají, že chce hrát kombinační fotbal. Měli celou přípravu na to, aby se tomu mohli věnovat, zažili si herní styl Luboše Kozla a vyšel jim úvod ligy. Mají svůj způsob hry podpořený výsledky. Jsou na správné cestě a momentálně mají formu. Nepříjemný soupeř,“ varuje Šmarda před silou ostravského celku.

Změna ve středu zálohy však není jedinou, kterou Pražané musí vyřešit. Proti Ostravě nemůže nastoupit kvůli červené kartě kamerunský univerzál Georges Mandjeck, který v posledních dvou zápasech obsadil post pravého stopera.

Jenže jeho náhradník Lukáš Štetina proti Ševcům zrovna neobstál. „Musíme se rozhodnout, jestli necháme Štetinu. Začal nám trénovat i Semih Kaya. Je to příležitost dát dalším hráčům šanci,“ naznačoval Kotal po Zlínu.

Turecký stoper však neabsolvoval herní soustředění ve španělské Marbelle a k týmu se připojil teprve před pár týdny. I proto si sparťanský kouč vyhodnotil, že by to byl v tak důležitém utkání velký risk. V sestavě tak podle všeho ponechá slovenského siláka. Místo Benjamina Tetteha na hrotu by měl obsadit autor jedné z branek do zlínské sítě Libor Kozák.

Bude to na rozjetý Baník stačit?

