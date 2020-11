Kolemjdoucím musely padat brady při pohledu do venkovní posilovny v Sydney. Shyby tam dělala bikini fitness Oxana Alaxandraová (27) a na sobě měla jen to nejnutnější!

V praxi to znamená triko uvázané těsně pod prsy, aby vynikly dokonalé břišní svaly. A dole pořádně zaříznutá tanga, na která je zvyklá ze soutěží. Víc ani ťuk. Pro přítele Marka, který cvičení fotil, to musel být další z mnoha božských pohledů.

Ovšem pozor, Oxana dokáže motivovat nejen samotným cvičením a tím, jak vypadá. Ostrý je její názor na lidi, co se jen vymlouvají a pro své tělo nejsou schopni nic udělat. A má pro ně vzkaz. „Přál bych si být a vypadat fit, ale nemám na to čas. Co to jako je?“ ptá se, kde se berou tradiční výmluvy.

„Jasně, každý má nabitý program a je velmi těžké zvládnout všechny věci za den, ale správným nastavením mysli během něj cvičení zvládnete, ať už je seberušnější. Mám pro vás tip: označte si pohyb v diáři jako schůzku, je těžší to pak rušit,“ dodala radu australská kráska s kořeny ve východní Evropě.