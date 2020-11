Jednadvacítka před bitvou o všechno: komplikace s testy, vypadl i Karabec

Když se testovalo na koronavirus, měla česká jednadvacítka od září štěstí: nikdy nemusela škrtat. Negativní byl celý tým i v pondělí, ale den nato už ne. Testy UEFA odhalily dva pozitivní případy mezi náhradníky, o kterých se uvažovalo v souvislosti s posílením týmu před cestou do Řecka.

Tam neodletí ani sparťanský záložník Adam Karabec, jenž se zranil na úterním tréninku. Jeho a dalšího maroda Matěje Polidara nahradí univerzálové Michal Kohút s Janem Fortelným.

„Doba to není jednoduchá, máte nějakou představu o složení týmu a dva dny se čeká na to, jak do nich promluví testy na koronavirus. Jsem rád, že je mančaft alespoň takhle pohromadě. Na poslední chvíli jsme chtěli mužstvo před cestou do Řecka rozšířit, ale jeden z náhradníků byl bohužel pozitivní a nevyšel ani záměr dodatečně povolat kapitána Matěje Chaluše po skončení jeho karantény,“ citoval web FAČR trenéra Karla Krejčího. „Pevně věřím, že už nás žádný další výpadek nepotká a v aktuální sestavě půjdeme do pátečního zápasu.“

TOP 5 mladíků: kraluje Hložek, kdo byli nejzajímavější talenti v lize?

Kromě Chaluše musel už před začátkem srazu vynechat jeho libereckého parťáka Michala Sadílka, jenž v Řecku nesmí hrát kvůli třem žlutým kartám z předchozího průběhu kvalifikace. Chybí i Adam Hložek: o návratu sparťanské ofenzivní hvězdy z áčka do jednadvacítky se reálně uvažovalo, ale vyřadilo ji zranění chodidla.

Češi po devíti kolech kvalifikace na EURO vedou svoji skupinu o bod před Skotskem a o dva před Chorvatskem, ovšem oba týmy odehrály o zápas méně. Počty před kvalifikačním finále v Aténách jsou jasné: Krejčího tým potřebuje vyhrát, aby si udržel naději na uchování prvního místa nebo na vstupenku mezi pět nejlepších z druhých míst, kteří si příští rok zahrají na mistrovství Evropy.

Účast na šampionátu, který se bude hrát netypicky na dvě poloviny v březnu a v červnu 2021, už má kromě pořádajícího Maďarska se Slovinskem jistou Švýcarsko, Anglie, Rusko, Španělsko, Nizozemsko a Dánsko.